Il mezzo si trovava in strada ed è andato a fuoco

Un rogo questa notte ha distrutto a Partinico un trattore che era posteggiato in strada. Il mezzo si trovava in via del Pascolo, nel cuore del centro storico, a pochi metri dall’ex Arena Lo Baido. Provvidenziale si è rivelato l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno evitato che le fiamme potessero ulteriormente espandersi.

Il mezzo di proprietà di un agricoltore

Il fuoco ha interessato un trattore gommato che era posteggiato in strada in un’area recitata limitrofa dove vi erano altri due trattori. Tutti i mezzi risultano essere di proprietà di un bracciante agricolo di 50 anni, residente in zona. Il lavoro dei vigili del fuoco si è incentrato soprattutto nel circoscrivere anzitutto le fiamme. Questo ha permesso di evitare che le alte lingue di fuoco potessero arrivare ad espandersi anche agli altri due trattori vicini. I pompieri non hanno potuto stabilire le cause. Si propende comunque per l’incendio accidentale. Forse il rogo è partito da un malfunzionamento delle batterie del trattore.

Altri due incendi nel Palermitano

Diversi gli incendi a veicoli che si sono verificati a cavallo tra la fine dello scorso anno e questo primo scorcio del 2023 in Sicilia. Appena qualche giorno fa diversi mezzi in dotazione ad un’impresa edile di Palermo dono andati a fuoco. Il rogo, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato di origine dolosa. Il fuoco ha coinvolto due mezzi pesanti e un escavatore parcheggiati in via Baglio Vitale, nel rione di Bonagia. I mezzi sono stati pesantemente danneggiati. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sempre nella stessa notte due auto sono andate a fuoco a Santa Flavia. Anche qui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da un’auto e avrebbe coinvolto anche un mezzo che era parcheggiato accanto. Anche in questo caso indagini in corso da parte dei militari dell’Arma.

Altri incendi in provincia

Qualche notte fa altro incendio all’auto di una donna a Casteldaccia. Indagano anche in questo caso i carabinieri sull’episodio ma pare che non ci siano dubbi sulla matrice dolosa. Ad essere state trovate tracce che riconducono al raid criminale di qualche piromane. Il rogo è scoppiato in via Messina, dove era posteggiata l’auto, una Suzuki. Intervento immediato dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme nel più breve tempo possibile. Ad essere poi messo in sicurezza il veicolo, a cui è stata staccata la batteria per evitare scoppi o atre situazioni pericolose.