Stava accompagnando i tre figli a scuola, quando ha capito che non c’era più tempo da perdere e si è diretta verso la clinica Triolo davanti alla Cala. Non ha fatto in tempo a chiedere soccorso ai medici che ha partorito il quarto figlio in macchina nella Fiat 600.

Nel sedile di dietro c’erano i figli festanti che gioivano per la nascita del nuovo fratellino. “Evviva è nato il fratellino”, hanno gridato i ragazzi che hanno assistito dal vivo al parto della mamma.

La donna palermitana di 28 anni ha dato alla luce un bimbo di 2 chili e 900 grammi.

“Il piccolo sta bene. I neonatologi si sono presi subito cura del bimbo – dice Luigi Triolo responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia della clinica Triolo Zancla dove si trova adesso ricoverata la donna – La donna durante il tragitto da casa a scuola ha avuto dei doloretti e subito a compreso che aveva bisogno di aiuto.

Una decisione saggia che ha consentito ai medici di arrivare in tempo e soccorrere la donna anche se in auto. Sono episodi che si verificano. Abbiamo già visitato la mamma e per lei non ci sono state complicazioni. Mamma e bimbo stanno bene”.

I precedenti

Ha partorito in macchina, vicino alla caserma dei carabinieri di Catenanuova nell’Ennese. A giungo scorso una giovane, originaria di Regalbuto, ha dato alla luce una bimba sul sedile della vettura con la quale il marito la stava accompagnando all’ospedale di Enna.

La donna ha cominciato a stare male lungo la strada che da Regalbuto porta a Catenanuova. Capito che ormai il travaglio era avanzato, l’uomo ha fermato la macchina ed ha chiesto aiuto. Così due carabinieri, insieme ad un infermiere professionale sopraggiunto, hanno aiutato la donna a partorire.

Subito dopo mamma e figlia sono state trasportate in ospedale ad Enna dove sono ricoverate in buone condizioni.

Nel Palermitano donna ha partorito in ambulanza

A fine aprile, una donna di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, ha partorito mentre si trovava nell’ambulanza che la stava portando all’ospedale di Termini Imerese, proprio per dare alla luce il figlio. E’ accaduto intorno alle 4 della mattina del 30 aprile scorso.

La donna ha iniziato il travaglio nel cuore della notte e ha chiamato il 118 che è subito intervenuto nella sua abitazione di Altavilla Milicia. Ma appena è giunta in ambulanza le doglie sono state molto frequenti e i sanitari dentro l’ambulanza si sono resi conto che il parto era già iniziato.

A questo punto il medico, Vincenzo Belmonte, assistito dall’infermiere Melchiorre Gagliardo e dall’autista Giovanni Guttuso, hanno provveduto a farla partorire. L’intervento è stato coordinato dalla sala operativa del 118 diretto da Fabio Genco e dal coordinatore infermieristico Gaetano Di Fresco. La donna ha dato alla luce un maschietto che sta bene. Il bambino è stato chiamato Samuele. Subito dopo la donna e il neonato sono stati portati all’ospedale Cimino di Termini Imerese.