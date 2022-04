Secondo i dati raccolti dal sito di viaggi Jetcost

La Sicilia è tra le mete preferite da europei e italiani per la Pasqua 2022, secondo i dati raccolti dal sito di viaggi Jetcost.

Le ricerche di voli e hotel sono già su livelli simili al 2019, l’anno prima della pandemia. La ripresa del turismo è un dato di fatto dopo questi due anni difficili di pandemia e sembra siano tornate anche la fiducia e la voglia di viaggiare per godersi finalmente una meritata vacanza.

Ebbene, secondo Jetcost le ricerche dei voli sono aumentate del 150%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 210% nei primi tre mesi del 2022.

Inoltre, gli utenti passano il 30% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative, il che dimostra che c’è un interesse concreto e una reale intenzione di viaggiare e trovare una buona occasione.

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante la Pasqua 2022 stanno scegliendo l’Italia. L’alto livello di vaccinazione della popolazione, la diminuzione dell’incidenza e il minor pericolo della variante Omicron, insieme al piacevole clima primaverile nel bel paese, la ricchezza di cultura, paesaggi, tradizioni, così come la ricca offerta di enogastronomia e ospitalità, hanno fatto in modo che l’Italia sia diventata il secondo paese più ricercato su Jetcost per trascorrere queste vacanze. Seguono la Spagna il Portogallo.

Palermo e Catania le città più ricercate

I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli durante la Pasqua 2022, indicano che una grande maggioranza ha optato per la Sicilia e soprattutto per Palermo, che è diventata la quarta città più ricercata dai viaggiatori francesi, la quinta dai tedeschi, la settima dagli olandesi e dai portoghesi, l’ottava dagli spagnoli e la decima dagli inglesi. Oltre a Palermo, anche Catania è tra le città più ricercate, essendo la quarta scelta per i tedeschi, l’ottava per i francesi e gli olandesi, la nona per gli inglesi e la dodicesima per gli spagnoli.