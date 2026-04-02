Scarpinato: "Una giornata di festa all'insegna della bellezza"

Ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione Siciliana domenica 5 aprile. Quest’anno la Pasqua coincide con il tradizionale appuntamento della “Domenica al museo”, con aperture senza biglietto in tutta l’Isola.

L’iniziativa coinvolgerà l’intera rete dei siti culturali regionali: dai musei ai parchi archeologici, fino alle aree monumentali gestite dalla Regione.

Una giornata che unisce il tempo della festa a quello della scoperta, con la possibilità di visitare gratuitamente alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e artistico dell’Isola.

“Un’occasione per riscoprire il nostro patrimonio artistico”

“Si tratta di una occasione da non perdere – commenta l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato – per riscoprire il nostro straordinario patrimonio artistico e vivere una giornata di festa diversa, all’insegna della bellezza e della conoscenza. La cultura dovrebbe accompagnare sempre i nostri momenti di festa e riempire il nostro tempo libero, arricchendoli di significato e accrescimento personale”.

Per chi intende approfittare dell’ingresso gratuito, si consiglia di verificare in anticipo orari di apertura e chiusura. consultando le pagine web dei singoli musei e dei parchi archeologici. Non tutti i siti osservano gli stessi orari, soprattutto durante le festività.