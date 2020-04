“La vinceremo questa sfida”. Comincia così il messaggio del Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ai siciliani in occasione della santa Pasqua. Un messaggio di speranza. “La vinceremo questa sfida perchè siamo un popolo forte, abituato alle catastrofi. Abbiamo vissuto terremoti, pestilenze, dominazioni”.

“La vinceremo perchè siamo un popolo generoso che vede in campo i ragazzi in divisa, gli uomini della protezione civile, tutti i nostri medici, il 118, i farmacisti, i 390 sindaci, i nove prefetti. Siamo un popolo che sa, nei momenti in cui è necessario ritrovare il rispetto del rigore. Come abbiamo fatto in queste 4 o 5 settimane restando a casa e sbalordendo tutto il resto d’Italia che invece era convinto che in Sicilia sarebbe andato tutto a catafascio“.

“La Pasqua deve essere un momento di riflessione – dice Musumeci – un momento per rivolgere un pensiero commosso a chi nonce l’ha fatta. Siamo convinti che in fondo al tunnel si intravede una luce”.

“Non dobbiamo rassegnarci, dobbiamo fare un sacrifico in più, non dobbiamo stancarci, non dobbiamo rovinare tutto quello che è stato fatto. Dobbiamo ritrovare le ragioni dello stare assieme. La Sicilia ha sempre potuto contare su se stessa nella sua plurimillenaria storia umana e mai come questa volta dobbiamo innanzitutto contare sulla nostra capacità di saper soffrire per poter guardare al futuro con più speranza”.

“Avverto per intero il peso di una grande responsabilità in questa terra in cui ci sono i miei figli e i miei nipoti come i vostri figli e i vostri nipoti ma sono convinto che presto usciremo da questa disavventura e ne usciremo bene”

“La Pasqua è la vittoria della vita sulla morte. Viviamola questa Pasqua che può essere l’inizio della fine di questa triste vicenda che non ha risparmiato niente e nessuno ma dalla quale sapremo uscire se tutti resteremo uniti. Se tutti dimostreremo che il popolo siciliano è un grande popolo”