Palermo blindata anche oggi. Carabinieri, poliziotti finanzieri e agenti della polizia municipale controllano tutte le vie d’uscita dal capoluogo.

Numerosi i posti di blocco in città ma anche nei pressi delle autostrada e strade statali. I controlli e posti di blocco anche nei pressi degli svincoli autostradali.

Chiuso il parco della Favorita controllato dai vigili urbani con i droni e con i reparti a cavallo. L’elicottero da questa mattina sorvola Palermo per controllare i tetti dopo quanto successo allo Sperone e la grigliata organizzata in piazzale Ignazio Calona.

Controlli anche a Mondello dove ci sono diverse pattuglie della polizia municipale che utilizzano i droni per tenere tutto sotto controllo. Anche oggi sono in servizio circa 1500 uomini a controllare che tutti rispettino le disposizioni previste dalle ordinanze previste per l’emergenza coronavirus. Il piano è stato coordinato dalla prefettura di Palermo.