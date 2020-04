Forze dell’ordine schierate in massa oggi a Palermo. Posti di blocco davanti agli ingressi autostradali per cercare di limitare gli spostamenti verso le seconde case di villeggiatura.

In campo anche numerose pattuglie della polstrada su autostrada e statali. Un sabato che anticipa la Pasqua comunque con tanti palermitani in giro. Il mercato di Ballarò è pieno di persone che affollano le bancarelle.

Tanti in fila per gli ultimi acquisti in vista della chiusura per domenica e lunedì. Code anche davanti ai supermercati. Non tutti indossano mascherine e guanti.

E dire che il governo regionale ha deciso ieri sera di prolungare la chiusura dei negozi fino alle 23. Una decisione che non ha evitato la corsa agli acquisti sin dalle prime ore del mattino.