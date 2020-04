L'opera d'arte

Un dipinto di 25 metri e largo 15 metri raffigurante la crocifissione di Cristo è stato allestito sulla piazza di Palazzolo Acreide, ai piedi della Basilica di San Sebastiano. A realizzare questa opera per la Pasqua del 2010 è stato Andrea Caruso, un giovane artista scomparso di recente.

“Abbiamo osservato ovviamente tutte le misure di sicurezza- spiega il sindaco di Palazzolo Acreide Salvo Gallo- Con questa bellissima opera abbiamo voluto ricordare il compianto Andrea e regalare un simbolo della Pasqua ai nostri concittadini. Grazie al comitato della festa di San Sebastiano e grazie alla famiglia Caruso che ha messo a disposizione l’opera di Andrea. Un ringraziamento anche a Luigi Scorpo, che ha coordinato l’iniziativa. Grazie alla collaborazione con la famiglia Caruso e con il comitato di San Sebastiano abbiamo potuto lanciare questo messaggio artistico, religioso ed umano”.

Ma il sindaco di Palazzolo torna a parlare del rischio del contagio ed invita la comunità a rispettare le misure previste dal Governo nazionale. “Riuscire a contenere – dice il sindaco – il picco dei contagi in provincia ed evitare situazioni di rischio nel nostro paese è fondamentale per evitare lo scenario peggiore. Tra le criticità quelle ancora relative ai troppi spostamenti per andare al supermercato. È importante rispettare il distanziamento sociale, specialmente quando siete in fila davanti la porta: mascherina, guanti e distanza di un metro. Organizzatevi per andare una volta la settimana e spostarvi solo se necessario e non rinviabile”.