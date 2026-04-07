La tragedia che ha funestato le feste pasquali siciliane è arrivata nella serata di ieri, quando ormai sembrava che tutto fosse filato liscio, o quasi, per una volta. La vittima è un automobilista che è rimasto ucciso dopo essere stato investito in circostanze ancora solo parzialmente chiarite, lungo l’autostrada Palermo Mazara del vallo.

Il luogo dell’incidente

La tragedia si è consumata in una porzione di autostrada che ricade nel comune di Balestrate e più esattamente sul ponte Augusto.

La vittima viaggiava a bordo di una C3 Citroen in direzione Palermo quando ha perso il controllo dell’autovettura. Il mezzo, sembra dopo una carambola fra i guarda rail, si è ribaltato. L’autovettura è, così, rimasta in strada, cappottata. L’automobilista, probabilmente ancora intontito dall’incidente, è uscito dal mezzo che era rimasto di traverso e sottosopra nella corsia di sorpasso. In questo istante si è consumato il dramma.

Travolto al buio

Un’altra auto che sopraggiungeva, complice il buio, scansava il mezzo ribaltato ma investiva il malcapitato trascinandolo per un centinaio di metri prima di riuscire a fermarsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Questi ultimi dovranno ricostruire in maniera più approfondita gli eventi.

Altro incidente nella giornata di ieri

Un altro incidente aera avvenuto in giornata nei presi del lago artificiale della Diga Trinità ed era stato necessario un salvataggio. Un uomo di 49 anni, originario di Marsala, è rimasto vittima di un grave incidente mentre percorreva la pista da motocross della zona. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, rendendo necessario un intervento d’urgenza coordinato dalla centrale del 118.

La natura del terreno, caratterizzata da tratti impervi e difficilmente accessibili, ha impedito all’ambulanza giunta sul posto di raggiungere direttamente il ferito. La zona del lago Trinità è infatti nota per la sua conformazione accidentata, che in questo caso ha rappresentato un serio ostacolo per i soccorritori di terra.

Per superare l’impasse logistica e garantire la massima rapidità nelle cure, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. I sanitari sono riusciti a stabilizzare il quarantanovenne sul posto. All’uomo è stato riscontrato un importante trauma vertebrale, una lesione che ha spinto i medici a disporre il trasferimento immediato in regime di massima urgenza. ​Il centauro è stato quindi caricato a bordo del velivolo e trasportato in codice rosso presso l’ospedale Civico di Palermo