Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per la realizzazione della nuova fermata Lazio, nell’ambito dei lavori di completamento del Passante ferroviario di Palermo. La gara ha un valore di circa 42,5 milioni di euro.

La fermata

La fermata fa parte del più ampio progetto del raddoppio elettrificato della tratta Palermo Centrale/Brancaccio – Punta Raisi che rappresenta il principale asse di collegamento tra il capoluogo palermitano e i comuni attigui fino all’Aeroporto “Falcone e Borsellino”, e con la provincia di Trapani.

La nuova fermata sarà realizzata in sotterranea e si colloca all’interno del tratto urbano della città di Palermo, tra via delle Alpi e viale Lazio, in una delle zone nevralgiche del capoluogo siciliano. Permetterà così a un’ampia fascia di utenti una migliore fruizione del servizio ferroviario e sarà costruita in linea con gli attuali standard metropolitani europei, che garantiranno un elevato comfort ai viaggiatori e l’accessibilità alle persone con disabilità e a ridotta mobilità, grazie alla realizzazione di percorsi per non vedenti, sale mobili e ascensori L’esecuzione dell’opera richiederà un impiego giornaliero medio di circa 30 maestranze.

La gara per la tratta A deserta

Rete Ferroviaria Italiana del gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane ha pubblicato ad agosto sulla gazzetta ufficiale dell’unione Europea il bando di gara per il completamento della “Tratta A” del passante ferroviario di Palermo. Si tratta del collegamento che va dalla fermata di Palazzo Reale Orleans fino alla stazione di Palermo Notarbartolo. La gara, da valore di oltre 17 milioni di euro, era però andata deserta

Cosa prevedono gli interventi

In particolare, saranno realizzati gli impianti tecnologici del nuovo tratto di linea, nonché il completamento delle opere civili e degli impianti della fermata Palermo Lolli, già attiva dal 2016 sul singolo binario, e la nuova fermata Papireto.

La Notarbartolo La Malfa completa entro fine anno

Al completamento di questi interventi, l’intero passante, da Palermo Centrale fino all’aeroporto di Punta Raisi, sarà a doppio binario ed elettrificato. La “Tratta B”, la Palermo Notarbartolo-La Malfa, infatti, sarà completata entro fine anno, mentre la “Tratta C” La Malfa-Carini è stata attivata nel 2018.