aggiudicata gara per completare la tratta B

RFI – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) – ha aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa composto da Europea 92 S.p.A., Consorzio Stabile Research Società Consortile a r.l. ed Europea International S.p.A. la gara per il completamento della nuova fermata “Belgio”, ulteriore passo verso la conclusione dei lavori di Raddoppio del Passante ferroviario di Palermo.

La fermata si inserisce nel più ampio progetto del raddoppio elettrificato della tratta Palermo Centrale/Brancaccio – Punta Raisi, il principale asse di collegamento tra il capoluogo palermitano e i Comuni attigui, fino all’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi e con la provincia di Trapani.

Apertura doppio binario a Giugno 2022

“Inserita nel tratto urbano del Passante, lungo via Monti Iblei – tra viale De Gasperi e viale Belgio – ne arricchirà ulteriormente la funzione metropolitana, in vista anche della prossima attivazione del doppio binario tra Palermo Notarbartolo e Palermo S. Lorenzo, prevista per il prossimo giugno“, spiega Rfi in una nota.

La nuova fermata Belgio sarà in sotterranea, fornita di due marciapiedi e in grado di garantire l’accessibilità alle persone con disabilità e ridotta mobilità, grazie a percorsi per non vedenti, scale mobili e ascensori.

Appalto da 10,5 milioni, per 460 giorni di lavori

L’esecuzione dell’opera, dal valore di circa 10,5 milioni di euro e di una durata complessiva di 460 giorni, richiederà un impiego giornaliero medio di circa 40 maestranze.

Cantieri lumaca

La nuova gara si è resa necessaria dopo la rescissione dell’appalto, con la Sis che ha lasciato Palermo, dopo aver realizzato circa il 90% delle opere. Un contenzioso con Rfi (tuttora aperto) ha determinato l’interruzione di alcuni cantieri quali le fermate: Lazio, Papireto, Belgio, Capaci e la variante in vicolo Bernava, recentemente riappaltata, proprio allo stesso Raggruppamento di imprese “Europea 92 S.p.A./Cipa S.p.A.” con lavori che dureranno 780 giorni.

Dalla talpa dei record all’abbandono

E dire che nei pressi dello svincolo di via Belgio, e lungo la via Monti Iblei era stata festeggiata la talpa dei record. In poco più di un anno, infatti, la TBM “Marisol” aveva ultimato lo scavo di oltre 2 km di galleria dalla Stazione Notarbartolo a via Belgio. La Tratta B del passante ora è pronta a ripartire.

(Foto in alto: Giovanni75 da SSC)