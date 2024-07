Inaugurata la nuova fermata De Gasperi del passante ferroviario di Palermo. Iniziato il servizio per i viaggiatori, con Trenitalia e la Regione che hanno annunciato la novità. La stazione è in Via Monti Iblei (tra via De Gasperi e via Belgio), e all’inaugurazione erano presenti Renato Schifani, presidente Regione Siciliana, Roberto Lagalla, sindaco Comune di Palermo e Dario Lo Bosco, presidente Rete Ferroviaria Italiana.













Nelle scorse settimane le maestranze sono state impegnate ad installare i pali, le scale di accesso ai binari e le scale mobili, l’illuminazione, mentre adesso si sta lavorando sulle aree esterne, quelle su via Monte Iblei, per intenderci, dove sorgerà anche un vialetto ciclo-pedonale, e non solo. Il tutto per rendere fruibile la fermata al pubblico.

La fermata De Gasperi, ricordiamolo, precederà quella Francia nell’asse del passante ferroviario verso l’aeroporto, e servirà una fetta molto ampia di residenti.

Il passante

La fermata, operativa dallo scorso primo luglio, si inserisce nel più ampio progetto di raddoppio della linea nella tratta Palermo Centrale/Brancaccio – Punta Raisi, il principale asse di collegamento tra il capoluogo palermitano e i Comuni attigui, fino all’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Punta Raisi e la provincia di Trapani.

La nuova fermata

La nuova fermata De Gasperi è in sotterranea ed è fornita di due marciapiedi di cui uno a circa 8 al di sotto del piano stradale e il secondo a circa 21 metri al di sotto del piano stradale. Inserita nel tratto urbano del Passante, lungo via Monti Iblei – tra viale De Gasperi e viale Belgio – ne arricchisce ulteriormente la funzione metropolitana. Un singolo biglietto avrà il costo di 2 euro, un abbonamento mensile 36,20 euro. Grazie a percorsi tattili, 7 scale mobili e 2 ascensori, la fermata garantisce l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta.

L’opera, dal valore di circa 12 milioni di euro, è stata realizzata dal Raggruppamento Temporaneo d’Impresa composto da Europea 92 S.p.A., Consorzio Stabile Research Società Consortile a r.l. ed Europea International S.p.A.

Like this: Like Loading...