“A brevissimo sarà ultimata la bretella di Tommaso Natale che passa di fronte la fermata ferroviaria e che aiuterà la mobilità di tutta l’area. Contestualmente nuovo slancio per i lavori di realizzazione del lungo percorso ciclopedonale che andrà dalla fermata De Gasperi alla fermata S. Lorenzo”. Ad annunciarlo è il deputato regionale del M5S Adriano Varrica che si dice soddisfatto del lavoro sinergico svolto in questi anni con RFI e Italferr il cui impegno consentirà di aprire a breve la bretella di Tommaso Natale e completare entro l’anno i lavori di sistemazione a verde delle aree interrate del passante ferroviario di Palermo.

Un progetto sinergico per la mobilità locale

“Presto si potrà godere di un’importante arteria per la mobilità locale che collegherà più agevolmente l’area tra la Marinella, Tommaso Natale e Sferracavallo. Una bretella di collegamento pronta da diversi anni ma purtroppo non aperta alla viabilità per problemi di illuminazione pubblica. Negli anni scorsi ero giunto ad una soluzione col coinvolgimento di Amg che però si era arenata per cui non posso che ringraziare RFI e Italterr per aver risolto in autonomia. Sempre imminente l’avvio dei lavori di sistemazione dell’area che va dalla fermata Francia alla fermata S. Lorenzo per la creazione del lungo percorso ciclopedonale di verde attrezzato che partirà dalla fermata De Gasperi. Lavori che si incastrano a quelli già in corso di completamento della fermata De Gasperi e di sistemazione a verde dell’area compresa tra la stessa fermata e il tratto già realizzato in via Monti Iblei”.

Nuovo slancio per il percorso ciclopedonale

“Risultati che oggi si stanno concretizzando grazie all’impegno e alla dedizione di RFI ed Italferr con cui, fin dal mio insediamento nel 2018, lavoro per trasformare le opere infrastrutturali della città in opportunità di riqualificazione del territorio. Questi lavori vedranno la luce in breve tempo e potremo presto restituire un’importante sbocco per la mobilità locale ed aree di verde attrezzato alla cittadinanza”.

“Cooperazione istituzionale per la riqualificazione del territori”

“In un’ottica di cooperazione istituzionale, ho chiesto all’amministrazione comunale la riattivazione del tavolo di lavoro, da me promosso nell’ottobre del 2020 affinché l’Amministrazione comunale possa prendersi carico degli spazi già realizzati, purtroppo in uno stato di abbandono, e di quelli in corso di realizzazione che verranno restituiti entro l’anno alla cittadinanza. Inoltre, ai fini di una corretta gestione del percorso ciclopedonale, chiederò un impegno del Comune a promuovere il coinvolgimento delle circoscrizioni e delle associazioni del territorio” – conclude Varrica.