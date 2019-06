vacanze siciliane per l'attore statunitense

E’ stato un pomeriggio sorprendente per gli abitanti di Termini Imerese, in provincia di Palermo, che per le strade della loro cittadina hanno avvistato una star statunitense di grande successo.

Si tratta dell’attore Johnny Galecki, conosciuto soprattutto per il ruolo di Leonard Hofstadter nella serie tv “The Big Bang Theory”.

Grande stupore da parte dei fan che gli hanno chiesto autografi e fotografie. Non si conosce il motivo della visita di Galecki a Termini Imerese, ma a quanto pare l’attore si è concesso una vacanza in Sicilia con sosta a Palermo, dove dovrebbe avere dei parenti. La madre dell’attore infatti, è di origini irlandesi e palermitane.

Già da qualche giorno comunque, Galecki si trova nella nostra isola. Ha partecipato infatti, venerdì scorso a Catania, a una conferenza in occasione di Etnacomics.