Sono state annullate le iniziative legate alla passeggiata del vitello nell’ambito della Festa del Convito di San Nicola a Roccavaldina, in provincia di Messina. La decisione è stata presa dal sindaco Salvatore Visalli dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi dall’Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali.

Accuse di maltrattamenti respinte dal primo cittadino

L’associazione animalista aveva parlato della possibilità di maltrattamenti ai danni del vitello protagonisti della tradizionale passeggiata, arrivando a paventare un suo eventuale sacrificio. Accuse respinte con forza dal primo cittadino, che fin da subito aveva posto come condizione per lo svolgimento della festa l’assenza di qualsiasi azione che potesse comportare sofferenze per l’animale. Secondo il sindaco, la passeggiata del vitello, prevista per il prossimo mese di agosto, sarebbe stata solo una semplice apparizione dell’animale, senza alcun tipo di ornamento, bendaggio o costrizione. Nonostante questo, per evitare ogni tipo di polemica, il sindaco Visalli ha deciso di annullare totalmente l’iniziativa.

Sindaco denuncia campagna denigratoria

Il primo cittadino parla di una vera e propria “campagna denigratoria” nei confronti di Roccavaldina. Le immagini diffuse da alcune associazioni animaliste relative a presunti maltrattamenti risalirebbero infatti alle passate edizioni, l’ultima delle quali nel 2011. Da allora la sensibilità nei confronti del benessere animale sarebbe notevolmente cambiata.

Garante regionale soddisfatto della decisione

Soddisfatto della decisione il Garante regionale siciliano dei diritti degli animali Giovanni Giacobbe, che aveva avuto un confronto con il sindaco Visalli. “Non ci sarà nessun vitello trascinato per strada bendato. Il Sindaco ha abbracciato l’idea della mutata sensibilità nei confronti degli animali” ha dichiarato.

La Festa del Convito confermata nel rispetto degli animali

La Festa del Convito di San Nicola a Roccavaldina ha origini storiche e risale al 1780. Nonostante l’annullamento della passeggiata, il sindaco ha confermato che la manifestazione si terrà regolarmente, nel rispetto tuttavia della sensibilità attuale verso il benessere degli animali. “Ogni episodio offensivo o diffamatorio nei confronti della comunità di Roccavaldina sarà perseguito legalmente”, ha precisato Visalli.