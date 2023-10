Paura alla Festa della Vendemmia

Attimi di paura durante la Festa della Vendemmia di Vittoria. Una cavalla è scivolata durante il corteo storico che si è tenuto nel centro del Ragusano, e l’Oipa – ossia l’Organizzazione internazionale protezione animali – ha annunciato che presenterà una richiesta di accesso agli atti per conoscere i dettagli dell’organizzazione e delle relative autorizzazioni, nonché lo stato di salute dell’animale.

La manifestazione, che si è svolta lo scorso 14 ottobre, era patrocinata, tra gli altri dalla Regione Sicilia e dal Comune di Vittoria. Diversi episodi in Sicilia che vedono protagonisti gli animali in fatti di cronaca a Palermo le associazioni animaliste hanno anche fatto partire nei mesi scorsi, durante l’estate quando le temperature erano sempre prossime ai 40 gradi, una campagna pubblicitaria sui mezzi Amat contro le carrozze.

“Valuteremo istanza sospensione edizioni future”

“Desideriamo capire meglio il contesto e come è stata condotta questa sfilata di cavalli in pieno centro cittadino per valutare una successiva istanza di sospensione delle prossime edizioni – spiega l’avvocato Claudia Taccani, responsabile dell’Ufficio legale dell’Oipa – manifestazioni di questo tipo possono mettere a repentaglio la vita degli animali, contro le previsioni legislative che ne garantiscono l’incolumità e il benessere”.

La cavalla si è rialzata dopo mezz’ora

La cavalla dopo circa mezz’ora è riuscita a rimettersi in piedi, seppur molto provata e spaventata. La denuncia e il materiale fotografico e video è stato trasmesso alla sede nazionale dell’associazione dal delegato dell’Oipa di Ragusa e provincia, Riccardo Zingaro. “I cavalli sono stati costretti a sfilare addirittura a ridosso dei tavolini dei bar in condizioni di evidente stress – racconta – Durante il corteo, già un primo cavallo che aveva perso l’equilibrio è stato prontamente ripreso dal suo cavaliere. La cavalla che lo seguiva invece è stramazzata al suolo dopo che i suoi zoccoli hanno perso la presa sull’asfalto. Il corteo ha proseguito il suo corso con mutazioni di percorso per salvaguardare l’incolumità di cavalli e cavalieri”.

L’Oipa da tempo auspica che si vieti, a livello nazionale, la trazione animale anche in considerazione del rinnovato articolo 9 della Costituzione e della normativa che tutela il benessere degli animali.

Il tragico episodio del 2005

Non va dimenticato che nel 2005 un cavallo, scivolando, morì a Scicli, sempre in provincia di Ragusa, durante la Cavalcata di San Giuseppe.