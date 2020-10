L'azienda replica: "Servizio operativo da giovedì"

Dopo il pasticcio del clickday per il Bonus Sicilia, il Governatore Musumeci valuta di rescindere il contratto con la Tim che sarebbe responsabile dell’anomalia che ha portato al rinvio delle procedure per la richiesta dei fondi destinati alle imprese che hanno accusato dure perdite nel corso della crisi sanitaria. La brutta figura non è stata per niente gradita dalla giunta regionale che adesso valuta anche un eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

“Ho dato mandato all’ufficio legale della Regione di verificare se esistono le condizioni per procedere con la rescissione del contratto nei confronti della Tim Spa e con la richiesta di risarcimento danni”. Lo dice il governatore siciliano Nello Musumeci, commentando il rinvio del “click day” del Bonus Sicilia per la concessione di contributi a fondo perduto alle microimprese dell’Isola. Previsto per stamane alle ore 9, l’avvio delle operazioni è stato spostato a giovedì mattina a seguito della richiesta della Tim che ha riscontrato “un’anomalia della piattaforma”, chiedendo, quindi, “la sospensione della procedura con riattivazione a 72 ore“.

“Si tratta – continua il presidente della Regione – di un danno di immagine della stessa azienda e nei confronti dell’amministrazione regionale, ma soprattutto per le decine di migliaia di imprese che, costrette a fermarsi in piena pandemia, dovranno attendere ancora per ottenere le risorse stanziate dal mio governo. Ho già chiesto una relazione dettagliata sull’accaduto ai dirigenti generali regionali dell’Arit e delle Attività produttive, anche per accertare eventuali responsabilità interne. Chi ha sbagliato è giusto che paghi. Nel frattempo, spero che la Tim Spa voglia scusarsi con il suo cliente Regione anche se si è già assunta la responsabilità dell’anomalia riscontrata, in nottata, sulla piattaforma”.

In seguito al pasticcio di questa mattina, arriva anche la nota della Tim. “In relazione alle notizie di stampa odierne relative all’indisponibilità temporanea del servizio di selezione per il finanziamento destinato alle Imprese siciliane, denominato ClickDay, Tim informa di aver sospeso in via cautelativa il servizio per verificare l’efficienza piena delle funzionalità. Il servizio sarà pienamente operativo da giovedì”. La società precisa inoltre “che grazie a questa azione tutti i dati sono stati protetti”.