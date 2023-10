Presentazione venerdì 13 ottobre all’Hotel delle Palme

Si terrà venerdì 13 ottobre alle 15, presso l’Hotel delle Palme di Palermo, la presentazione del rinnovato accordo tra Lega Salvini Premier e Mpa, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché segretario federale Matteo Salvini, e del fondatore del Movimento per l’Autonomia, il presidente Raffaele Lombardo.

Il patto federativo politico programmatico tra i due movimenti sarà illustrato nel corso dell’evento, in cui presenzierò insieme agli assessori regionali e a tutta la deputazione di entrambi i partiti.

L’incontro, infatti, sarà anche l’occasione per presentare obiettivi e sinergie del nascente inter gruppo “Lega Salvini Premier -Movimento per l’Autonomia” all’Assemblea Regionale Siciliana”. L’evento sarà preceduto da un punto stampa del vicepremier Salvini e del presidente Lombardo.

L’accordo per le Europee, le parole di Tardino

Nei giorni corsi la politica siciliana è andata in subbuglio in seguito all’accordo siglato fra la Lega di Salvini in Sicilia e il Movimento per l’Autonomia dell’ex presidente della regione Raffaele Lombardo. Se le voci di corridoio e di partito dicono che la Lega sembra essersi spaccata in due correnti, una che avrebbe voluto l’accordo con la Dc Nuova di Cuffaro, ed una seconda che invece plaude a all’asse che si è costituito.

Il fatto è, certamente, che l’asse che viene a crearsi rafforza la Lega in Sicilia ma consente anche ad un partito nazionale, come quello di Lombardo, di affacciarsi in maniera più solida nel quadro nazionale anche i vista delle europee.

Queste le parole di Annalisa Tardino

Ma cosa succede adesso? Lo abbiamo chiesto al commissario della Lega in Sicilia Annalisa Tardino

Onorevole Tardino, avete movimentato la politica siciliana in un sabato che era destinato a farci parlare della kermesse a Brucoli di Fdi e a Ribera della Nuova DC. Come si è arrivati a questa decisione ?

“Ritengo che il lavoro che in questo anno di governo nazionale è stato portato avanti dal leader del mio partito, il ministro Matteo salvini, abbia già dato i primi importanti frutti. La sua attenzione verso il sud e la Sicilia ed il costante lavoro per porre le basi ad importanti opere che possano colmare il gap infrastrutturale che ci relega a regione di serie B, siano stati determinanti. Linea politica programmatica comune che va al di là sia delle scaramucce elettorali che degli scambi di poltrone. Con il Mpa del presidente Lombardo condividiamo da sempre lo stesso DNA di movimenti legati al territorio, all’autonomia intesa come opportunità di crescita e che hanno a cuore lo sviluppo della Sicilia, sia economico che infrastrutturale”.

“È innegabile, però, che il patto federativo del 2020 aveva subito una battuta d’arresto lo scorso anno, in concomitanza con le elezioni politiche e regionali, e anche dopo per l’elezione del sindaco di Catania. Ci sono i presupposti per un’alleanza solida, anche su Catania?

Sono certa del valore aggiunto che questo rinnovato patto porterà al nostro movimento e alla nostra coalizione. Credo che se si va al di là dei meri personalismi, che poi è l’unico modo affinché la politica possa essere veramente costruttiva per i nostri territori, non può che affermarsi che essere una forza politica importante a Catania, come altrove e soprattutto in regione, sia solo un valore aggiunto. Poter essere veramente incisivi e determinanti. Se si guarda al proprio orticello e si perde di vista l’obiettivo politico di una collettività e di un movimento che per la collettività si spende, allora rimarremo confinati nel nostro ego fine a sè stesso. Immagino che ciò non è quello che la nostra classe dirigente voglia fare e la nota firmata da tutti i deputati va in questa direzione”.