Prima il boato, poi lo schianto dei detriti in strada. Paura ieri sera a Palermo, in uno vicolo del centro storico della città. Una palazzina è crollata improvvisamente nella zona di via Macello nei pressi di Corso dei Mille.

Palazzina disabitata

Si tratta di uno stabile fortunatamente da tempo disabitato. Il crollo non ha causato vittime anche se molti danni e parecchi disagi oltre allo spavento degli abitanti e perfino di chi si è trovato a passare.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo, non senza difficoltà, in sicurezza la zona. I detriti della costruzione sono finiti in strada e hanno creato problemi al traffico. Le squadre di soccorso con gli operai del Comune hanno lavorato a lungo per ripulire la sede stradale. E’ stato necessario chiudere la carreggiata al traffico per consentire le operazioni in sicurezza sia per gli operatori che per i passanti.

Gli edifici sono costituiti da due elevazione fuori terra in muratura portante, in condizioni di abbandono e in uno stato di dissesto strutturale generalizzato.

Il crollo ha interessato i muri del prospetto attestato su via del Macello, con le macerie che interessavano la sede stradale. Al fine di costatare che non ci fossero persone coinvolte dal dissesto, i vigili del fuoco hanno rimosso le macerie con l’ausilio dei mezzi movimento terra.

Inoltre è stata disposta la chiusura della con una transenna e si inibiva l’utilizzo dell’edificio adiacente la struttura interessata dal dissesto.

Sono intervenuti personale della Polizia Municipale e i Tecnici del Comune di Palermo.

I crolli a Palermo

I cedimenti di muri, e parti di stabili antichi e degradati sono una costante a Palermo. Una settimana fa in via Villagrazia, a Palermo, nei pressi dell’intersezione con la piazza della III Circoscrizione, si sono registrati nuovi crolli al muro perimetrale della strada. A segnalarlo una residente della zona che, nella giornata di domenica 17 marzo, ha realizzato un video documentando il tutto. L’area, già in passato, è stato oggetto di numerosi cedimenti. Fatto per il quale buona parte della striscia d’asfalto destinata al transito pedonale è stata transennata a causa dei detriti. Problema di cui BlogSicilia si era già occupato nel 2022

Muro crollato a Brancaccio

Appena una settimana prima notizie di danni giungevano in particolare dal quartiere di Brancaccio. Un muro di cinta è parzialmente crollato in via San Giovanni di Dio, nei pressi di una fermata Amat.

Una lista molto lunga, quella dei crolli in città, che potrebbe continuare dai danni causati da muri perimetrali e crolli parziali fino ai crolli di interi stabili come quello della scorsa notte.

