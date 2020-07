Due morti e due bambini in ipotermia è il primo bilancio del nubifragio che si è abbattuto a Palermo.

Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato per la bomba d’acqua caduta in città. Erano in un’auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta blocca in strada.

Due bimbi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 in ipotermia. Uno ha nove mesi.

Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno intervenendo per recuperare i corpi.

Urla, paura in viale Regione Siciliana a Palermo. La strada si è allagata a causa del forte nubifragio e gli automobilisti hanno dovuto abbandonare la vettura raggiungendo le corsie laterali a nuoto.

Molte auto sono rimaste allagate e bloccate il traffico è letteralmente impazzito.

Nubifragio a Palermo nel giorno del Festino per Santa Rosalia. La pioggia ha iniziato a cadere copiosa nel primo pomeriggio e da quel momento il telefono del centralino dei vigili del fuoco non ha smesso di squillare.

Una ragazza a bordo di una vettura è stata salvata dai sommozzatori dei vigili del fuoco che l’hanno tirata fuori dalla vettura ormai allagata. Senza l’intervento dei pompieri la ragazza avrebbe rischiato tantissimo.

Sommozzatori dei vigili del fuoco a Palermo nella zona di via Imera. I pompieri sono riusciti a salvare una giovane rimasta intrappolata nell’auto sommersa dall’acqua. Sono intervenute due squadre e i sub che sono riusciti ad arrivare alla vettura e tirare fuori l’automobilista.

Per la ragazza sono stati lunghi attimi di paura. Il livello dell’acqua che si alza in pochi minuti quando piove in questo modo intenso l’ha sorpresa e non è riuscita a liberarsi. In queste ore stanno proseguendo gli interventi per liberare gli automobilisti bloccati in altre strade di Palermo.

Strade allagate come sempre quando piove nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla in via Messina Marine. Così come nella zona dell’ospedale Civico e Policlinico e in piazza Indipendenza.

Disagi alla circolazione anche in viale Regione Siciliana, in via Ugo La Malfa e lungo le autostrade Palermo Catania e Palermo Mazara del Vallo, soprattutto a ridosso del capoluogo.

Allagamenti segnalati anche nella zona di Borgo Nuovo e via Leonardo Da Vinci e in via Galileo Galilei. Disagi anche in provincia, nelle zone di Villabate e Bagheria.

Numerosi gli interventi per le grondaie pericolanti e per allagamenti nelle abitazioni e nei magazzini. Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate così come gli agenti della polizia e dei vigili urbani.

“Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acque piovane sono già aperte da ore così come sono operative le squadre di emergenza che operano in regime di reperibilità.

La bomba d’acqua che ha colpito la città come altre città in tutta la penisola non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo. Sono situazioni meteorologiche estreme e non prevedibili almeno in questa intensità, ma l’AMAP sta intervenendo con tutte le proprie strutture.”

Lo ha dichiarato l’Amministratore di AMAP Alessandro Di Martino, che da alcune ore è in contatto con il Sindaco e con le strutture della Protezione civile per monitorare la situazione determinata dalle forti precipitazioni in corso.