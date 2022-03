Alla fine si trattava di un bidoncino trovato all’angolo con via Celso

Allarme bomba questa mattina in pieno centro storico a Palermo. Ad essere stato avvistato e segnalato un bidoncino sospetto nei pressi di via Maqueda. Ad essere intervenuti artificieri, polizia di Stato e vigili del fuoco per portare avanti le operazioni e avere certezze che non ci fosse alcun pericolo. Effettivamente dopo un paio di ore si è riusciti a far brillare l’oggetto ritenuto sospetto che alla fine si è rivelato un bidoncino che probabilmente era stato utilizzato per contenere del carburante.

Le operazioni di sgombero

Non è stato facile operare anche perché quando è stata fatta la segnalazione, intorno alle 10 di questa mattina, la via Maqueda era molto trafficata di pedoni, come d’altronde sempre per via della presenza di negozi, scuole e uffici in zona in zona. Dapprima sono intervenuti i poliziotti che hanno interdetto l’area che è stata fatta sgomberare. A loro supporto una squadra di vigili del fuoco. Si è quindi deciso di far brillare l’oggetto sospetto e per questo sono intervenuti gli artificieri. Sul posto anche il 118 in caso di necessità per eventuali feriti. Per l’esattezza l’attività si è svolta nella principale arteria di via Maqueda all’angolo con la via Celso.

L’allarme nel siracusano

Nel febbraio scorso si verificò un allarme bomba all’hub vaccinale di Portopalo di Capo Passero, nel siracusano. In quel caso una valigetta venne rinvenuta all’interno del locale e dopo la segnalazione ai carabinieri fu disposta l’evacuazione. Dentro la struttura c’erano il personale medico e gli utenti per la somministrazione del vaccino. Anche quella volta fu necessario l’arrivo degli artificieri che hanno verificato cosa si trovasse dentro la valigetta, scongiurando quindi la presenza di un ordigno.

Tanti casi a Palermo

Nel dicembre scorso vi furono diversi episodi del genere a Palermo, tutti fortunatamente rivelatisi del falsi allarme bomba. Accade due volte davanti al carcere Ucciardone, e poi ancora in via Libertà e alla stazione ferroviaria.