VIGILI DEL FUOCO

Incendio in una scuola abbandonata in via Tricomi a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e bonificare la zona.

Hanno impiegato diverse ore per completare l’intervento. Non appena finiranno le operazioni di spegnimento i tecnici cercheranno di individuare le cause del rogo. Sono intervenute diverse squadre. L’edificio si trova nei pressi dell’ospedale Civico. Non ci sarebbero feriti.

La tragedia qualche giorno fa a Palermo

Tragedia nei giorni scorsi, dove è morta una donna disabile nell’incendio scoppiato nel suo appartamento a Palermo. E’ successo in via Maltese. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle 4. Immediati i soccorsi per spegnere il rogo ma non è stato possibile salvare la persona che si trovava all’interno.

Immediati soccorsi

I pompieri nell’arco di pochi minuti si sono recati in via Maltese. Tra le fiamme si sono fatti spazio sino a raggiungere l’interno dell’immobile. Ad essere stata trovata una persona deceduta. Sul posto anche un’ambulanza del 118 ma oramai non c’era più nulla da fare. Indagano sul caso i carabinieri. Si sta ancora cercando anzitutto di capire le cause del rogo. Sono in corso accertamenti.

La vittima

Morta nell’incendio una donna disabile, Rosalia Andreucci, 73 anni. Viveva da sola. Stando ai primi accertamenti pare che l’incendio sia stato provocato dal corto circuito di una presa.

Altra tragedia in via Scaduto

Sempre a Palermo lo scorso 23 gennaio si è consumata un’altra tragedia. Un uomo muore in un incendio divampato in un appartamento al terzo piano in via Francesco Scaduto, nella zona di via Sperlinga. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. L’incendio è divampato nel residence alle spalle di Villa Sperlinga. Pare che l’uomo di 80 anni, Vincenzo Ajovalasit, avesse la casa piena di tantissimi oggetti. Il rogo potrebbe essere partito da una sigaretta e o da un corto circuito. Tutta la roba dentro ha alimentato le fiamme che hanno ucciso il pensionato in poco tempo. L’appartamento è diventato irrespirabile in pochi minuti per il monossido di carbonio che si è sprigionato.