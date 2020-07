Intervento dei vigili del fuoco

Una brutta avventura la scorsa notte per il consigliere comunale di Palermo Dario Chinnici. La scorsa notte in viale Michelangelo la Mercedes Classe A è andata in fiamme.

Il consigliere stava tornando a casa quando l’auto ha iniziato a bruciare. Chinnici è riuscito a scendere dalla vettura e chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme.