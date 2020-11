IL presidente dell'Azienda: "Chiederò ad Amg di ripristinare l'impianto di illuminazione

Paura nella zona di via Luigi Sarullo a Palermo nella zona della rimessa dell’Amat. L’allarme è lanciato dagli autisti dell’azienda che si occupa del trasporto urbano nel capoluogo siciliano.

Nelle scorse settimane si sono verificati dei furti di rame che hanno lasciato la zona dove c’è la grande rimessa dei bus al buio. Senza la luce dei lampioni dell’Amg, altra azienda municipale che si occupa dell’illuminazione pubblica, in quel tratto di strada si sono verificati furti delle auto degli autisti dell’Amat che parcheggiano i loro mezzi privati per prendere le vetture e andare in servizio.

“Una situazione molto grave – dicono alcuni autisti – Ancora l’illuminazione non è stata ripristinata e quella zona è in mano ad una banda di ladri di auto che riescono al buio a fare man bassa di vettura. Sono almeno 10 le auto rubate. Abbiamo lanciato l’allarme ma non abbiamo ottenuto risposta. L’illuminazione è uno dei primi deterrenti per tenere lontano i ladri, ma in quella zona di sera i malviventi possono agire indisturbati. Abbiamo chiesto anche l’installazione delle telecamere all’esterno del deposito”.

Il presidente dell’Amat Michele Cimino conferma che la zona è al buio. “Mi adopererò con il presidente di Amg – dice Cimino – per ripristinare l’illuminazione all’esterno del deposito”.