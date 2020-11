Su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati (CT) hanno arrestato i catanesi Sebastiano Rosario Aloisio, di 42 anni e Matteo Paratore di 25 anni, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale etneo, in ordine al concorso in tentata rapina aggravata, furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

Grazie alle indagini dei carabinieri si sono potute ricostruire le azioni criminali commesse dai due a Catania e provincia nel periodo aprile-settembre di quest’anno quando il 2 aprile 2020, Paratore si è impossessato di un borsello e degli oggetti contenuti,tra cui due carte di pagamento, custoditi all’interno di una Citroen C4 parcheggiata nel centro di San Giovanni La Punta (CT). Dopo aver commesso il furto, ha prelevato 600 euro in contanti.

I due arrestati hanno anche tentato il furto di un furgone parcheggiato in via Corsaro a Sant’Agata Li Battiati (CT), ma sono stati sorpresi dal proprietario del veicolo al quale uno dei ladri. Il 17 settembre 2020 Aloisio e Paratore hanno rubato un cellulare e un portafogli custoditi all’interno di un veicolo parcheggiato in piazza Vittorio Veneto a Sant’Agata Li Battiati (CT). Il 18 settembre Paratore ha rubato una borsa e degli oggetti in essa contenuti custodita all’interno di un veicolo parcheggiato nel centro di Zafferana Etnea. Poi il tentato furto di un furgone.

Gli elementi probatori forniti al magistrato titolare dell’indagine hanno consentito allo stesso di formulare la richiesta di emissione della misura cautelare che, recepita in toto dal giudice, ne ha consentito l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari.