Intervento di municipale e vigili del fuoco

Paura nella notte nello storico quartiere di Ballarò dove attorno alle 3 è crollata una buona parte di un palazzo nobiliare in via Del Bosco, una traversa della centralissima via Maqueda.

Non sono segnalati feriti ma il tetto del palazzo è sprofondato e sono rimasti in piedi solamente tre muri portanti, compresa la facciata che dà sulla strada. Si tratta di resti pericolanti che potrebbero cadere in qualsiasi momento.

Municipale e vigili del fuoco sul posto

Sul posto la polizia municipale ed i vigili del fuoco che sono intervenuti per transennare la strada evitando il passaggio di mezzi e persone in un tratto ormai diventato pericoloso.

Il crollo di giugno, sempre a Ballarò

Esattamente 6 mesi fa, era il 21 giugno scorso, il quartiere di Ballarò fu interessato da un altro crollo. Anche in quel caso non vi furono conseguenze per le persone. Il fatto si verificò in via Case Nuove, strada che collega via Maqueda e via Giovanni Naso dove caddero per strada parte di un immobile.

Intervennero i vigili del fuoco e i tecnici comunali dell’Unità operativa edilizia degradata e interventi urgenti per effettuare un sopralluogo e valutare le prossime mosse. I primi hanno messo in sicurezza la zona i secondi le verifiche per stabilire a chi toccano i lavori di ristrutturazione e rimozione delle macerie.

Ai Quattro Canti

Anche l’area dei Quattro Canti ha subito un crollo di alcuni calcinacci avvenuto il 17 giugno. In quell’occasione i vigili del fuoco misero in sicurezza il monumento sotto gli occhi di turisti e passanti, increduli per uno “spettacolo” che non si immaginavano certo di vedere.

Parte d’intonaco si è staccato dalle decorazioni della piazza ottagonale. Un’area che si trova all’incrocio dei due principali assi viari della città: via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Un area centralissima ed interessata anche dal passaggio dello storico carro del Festino di Santa Rosalia.