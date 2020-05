Portato dai sanitari del 118 in ospedale

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nella zona tra via Sampolo e via Saverio Scrofani a Palermo per trasportare un paziente obeso con problemi respiratori.

I pompieri hanno sceso il paziente con l’autoscala dal balcone. Giù ad attendere i sanitari del 118 che hanno trasportato il malato all’ospedale Cervello.

Tanta apprensione tra i vicini che hanno pensato ad un paziente Covid. I vigili del fuoco hanno spiegato che ormai gli interventi con pazienti vengono svolte con protezioni. Una normale precauzione a tutela dei pazienti e degli stessi pompieri che devono proseguire ad assicurare i turni di emergenza.

