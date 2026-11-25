Serrare i ranghi, coordinare l’azione d’opposizione tra Sala d’Ercole e Montecitorio e iniziare a tracciare la strada verso le urne. È stato questo il filo conduttore della prima riunione tra il nuovo coordinamento regionale del Partito Democratico e il gruppo parlamentare all’Ars, andata in scena questa mattina.

Un vertice durato circa due ore che segna l’avvio operativo della nuova fase interna dei dem siciliani. All’incontro hanno preso parte, in collegamento da remoto, il segretario regionale Anthony Barbagallo, Peppe Provenzano ed Ersilia Saverino, insieme agli invitati permanenti Cleo Li Calzi e il capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana, Michele Catanzaro, affiancato dai deputati regionali del partito.

Il doppio fronte delle Finanziarie a Palermo e a Roma

Sul tavolo del vertice c’è innanzitutto l’imminente battaglia d’aula sulle manovre economiche. Da un lato il disegno di legge di Stabilità regionale all’esame dell’Ars, dall’altro la Finanziaria nazionale in discussione a Roma, su cui il gruppo dirigente siciliano intende far pesare una serie di proposte mirate per l’Isola. L’obiettivo è evitare interventi frammentati e costruire una linea comune tra i parlamentari nazionali e i deputati regionali.

Verso il 2027 e il dialogo con la coalizione

Lo sguardo, però, è già proiettato oltre la sessione di bilancio. Nel corso delle due ore di confronto si è infatti discusso del percorso politico e parlamentare che accompagnerà il Pd siciliano verso le sfide elettorali del 2027, appuntamenti cruciali sia sul fronte amministrativo che su quello regionale e nazionale.

Il lavoro di sintesi proseguirà a stretto giro: nei prossimi giorni è già in programma un nuovo vertice per mettere nero su bianco i punti affrontati stamattina. Il passo successivo sarà allargare il ragionamento e coordinare l’azione del partito regionale e del gruppo all’Ars con le altre forze della coalizione del campo progressista, con l’obiettivo dichiarato di costruire un’alternativa credibile e “dare finalmente alla Sicilia un governo in grado di camminare a testa alta e di affrontare in maniera efficace i problemi dell’isola”.