Giovedì 7 e venerdì 8 maggio, alle ore 21, nel ridotto del Teatro Sant’Eugenio di piazza Europa 39/41 a Palermo, andrà in scena ”Au clair de la lune”. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Venerdì Contemporaneo” che vede la direzione artistica di Marco Pupella.

La fiaba, scritta e diretta da Francesca Picciurro, e con le musiche originali che portano la firma di Emanuela Fai, è il racconto atavico di Pierrette, interpretata dalla stessa Picciurro, e della Luna, interpretata dalla Fai. È un dialogo ricco di malinconia, di poesia, di magia e di amore declinato in tante forme. Pierrette è alla ricerca dei suoi genitori e soltanto la Luna sarà in grado di esaudire il suo desiderio di incontrarli. Ad arricchire lo spettacolo, la presenza delle piccole danzatrici dell’accademia Dance Connection di Valentina Cutrera.





Lo spettacolo è adatto a tutte le età.

Biglietti: euro 10.

Info e prenotazioni biglietti: 091.6710494.

Ulteriori info e biglietti online

www.teatrosanteugenio.it

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, Piazza Europa, 39/41, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Prezzo: 10.00

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