Investimenti su scuole ed edilizia: 4,5 milioni per la manutenzione stradale

Investimenti sul fronte dell’edilizia pubblica, delle scuole e della riqualificazione urbana, nonchè per il rifacimento di stade e marciapiedi. Questo e molto altro è contenuto all’interno della nuova rimodulazione degi fondi ex Gescal, decisa in questi giorni dalla Giunta Comunale di Palermo attraverso un’apposita delibera votata l’11 agosto. Un tesoretto da 47,4 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 11,2 milioni di euro di fondi comunali, per un totale di 58,6 milioni di euro complessivi. Alcune opere sono già state ultimate, altre invece sono ancora agli studi di fattibilità. Un pacchetto di venti linee di intervento complessivo che coinvolgeranno le aree di Borgo Nuovo, Zen-San Filippo Neri e dello Sperone. La novità della recente rimodulazione dei fondi è costituita dalla destinazione di circa 4,5 milioni di euro ad interventi di manutenzione stradale che interesseranno le aree in questione (1,5 milioni di euro a zona). Niente da fare per le voci che volevano una traslazione di risorse verso i progetti di riqualificazione da effettuare sulla Fiera del Mediterraneo.

I lavori a Borgo Nuovo

Saranno cinque le linee di intervento che interesseranno il quartiere di Borgo Nuovo, in V Circoscrizione. Oltre alla sopracitata manutenzione di strade e marciapiedi infatti, nel piano si collocano i lavori di adeguamento del plesso scolastico Maritain (1,4 milioni di euro). Opera ferma allo studio di fattibilità, così come il progetto per il nuovo svincolo da realizzare nell’area di viale Michelangelo (1,3 milioni di euro). Completato l’iter invece per i nuovi tratti stradali in piazza San Paola, via Caltagirone e l’intersezione di via Tindari 1,1 milioni di euro), nonchè quelli che hanno visto coinvolta via Attinelli (440.000 euro).

Sette gli interventi allo Sperone

Sono sette invece le opere di riqualificazione urbana che interesseranno il quartiere Sperone, in II Circoscrizione. Tre gli interventi che interesseranno plessi scolastici, attualmente fermi agli studi di fattibilità. Si tratta dei lavori di messa in sicurezza di tre sezioni della scuola materina di via Pecori Giraldi, all’incrocio con via padre Annibale di Francia (4,1 milioni di euro), dell’edificio scolastico “Mattarella” (2,9 milioni di euro) e dell’istituto “Randazzo” (3 milioni di euro, di cui circa 860.000 euro sono finanziati con fondi comunali). E’ giunto alla progettazione esecutiva invece il piano per la costruzione di un nuovo asse stradale, di spazi pubblici e per la realizzazione di corpi edilizi nei pressi di via De Feluce (8,4 milioni di euro). Ultimati invece gli interventi sulla sistemazione di aree pubbliche da attribuire a pertinenze residenziali in via Di Vittorio (202.000 euro). Anche in questo caso inoltre, è prevista una linea di finanziamento da 1,5 milioni di euro per la manutenzione delle strade.

Le opere che interesseranno lo Zen-San Filippo Neri

Sono invece otto gli interventi che riguardano l’area del quartiere Zen-San Filippo Neri, in VII Circoscrizione. Ultimati i lavori per la riqualificazione della rotatoria di via Besta (1,2 milioni di euro), sono agli studi di fattibilità le opere che interessano la messa in sicurezza del plesso scolastico “Sciascia” di via Adamo Smith (3,2 milioni di euro) e la postazione decentrata di via De Gobbis (3,5 milioni di euro), nonchè la realizzazione di una nuova scuola materna in via Patti (1,5 milioni di euro). E’ giunta invece alla progettazione esecutiva la realizzazione della piazza prospicente alla chiesa di San Filippo Neri, nel tratto compreso fra via Costante Girardengo e via Fausto Coppi (4 milioni di euro). Il progetto esecutivo è stato invece approvato per il recupero di Baglio Mercadante. Intervento inserito da anni nel piano triennale delle opere pubbliche, ma che non ha avuto ancora riscontro (10,8 milioni di euro, di cui 10,3 finanziati dal Comune). Opere alle quali si assocerà anche la realizzazione di un murale digitale luminoso da collocare sui prospetti di edilizia residenziale pubblica (ERP) nel quartiere di San Filippo Neri, nel tratto compreso fra via Girardengo e via Primo Carnera (100.000 euro).