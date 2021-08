Indagini del commissariato di Bagehria

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Termini Imerese nei confronti di due fratelli, uno di 39 anni e lei di 31 anni, accusati di stalking nei confronti di una donna con la quale l’uomo, aveva instaurato una relazione durata alcuni mesi.

A marzo la donna aveva lasciato il compagno

La vicenda si consuma nella città di Bagheria. A marzo scorso la donna, stanca di continui soprusi aveva deciso di lasciare il compagno.

Per lei sarebbe iniziato un vero calvario fatto dibaghe minacce, violenze fisiche e verbali, pedinamenti e inseguimenti, offese, anche in luoghi pubblici, innumerevoli chiamate effettuate sia di giorno che di notte, minacce di ritorsioni per fare ritirare le denunce.

Indagini e riscontri dopo le dichiarazioni della donna

Gli agenti oltre alle dichiarazioni della vittima hanno eseguito una serie di riscontri sui tabulati telefonici relativi alle utenze ai due fratelli.

Una volta l’ex compagno ha aggredito la donna in un locale a Bagheria alla presenza di altri amici e scagliandosi anche contro i poliziotti intervenuti chiamati in soccorso della donna. Fratello e sorella sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli.