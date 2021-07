la vicenda accaduta a noto

Nuovo caso di violenza alle donne nel Siracusano

Un 27enne di Noto è accusato di stalking nei confronti della ex compagna

La donna è stata aggredita in pizzeria

Non si era rassegnato alla separazione con la sua compagna, che lo avrebbe lasciato per il suo carattere turbolento. E così, il giovane, 27 anni, avrebbe messo pressione alla donna, che ha deciso di rivolgersi alla polizia, agli agenti del commissariato di Noto, per denunciarlo, per cui è stato indagato per stalking.

La vicenda

Secondo quanto emerge nella ricostruzione delle forze dell’ordine, il 27enne non avrebbe lasciato in pace la ragazza, che, in alcune circostanze, avrebbe pedinato, seguendo ogni suo spostamento. Si sarebbe anche appostato allo scopo di vedere se avesse nuove frequentazioni, probabilmente avrebbe voluto sapere se la donna avesse intrecciato una nuova relazione sentimentale.

Aggressione in pizzeria

L’episodio che ha fatto scattare la denuncia è avvenuto sabato scorso quando la donna, giunta in pizzeria in compagnia di alcuni amici e familiari, si sarebbe trovato di fronte l’ex compagno che l’avrebbe condotta nel bagno del locale con la forza. Prendendola per un braccio, con veemenza, l’avrebbe prima offesa salvo poi chiederle di tornare insieme.

L’appello della polizia

“Si invitano le vittime di violenza domestica, a riferire fatti e dettagli utili alla Polizia di Stato, sussistendo la possibilità dell’Ammonimento immediato del Questore che, in molti casi, serve a contenere la condotta del persecutore evitando che possa degenerare in maniera incontrollata” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Altre violenze alle donne nel Siracusano

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno arrestato a Canicattini Bagni, nel Siracusano, un 45enne, che ha violato il divieto di avvicinamento alla ex moglie. Probabilmente, non avrebbe resistito alla tentazione di parlarci solo che, secondo i carabinieri della stazione di Canicattini e della Compagnia di Noto, titolari delle indagini, i suoi comportamenti sarebbero stati aggressivi anche nei confronti dei familiari della donna.