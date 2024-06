“L’ Amministrazione Lagalla perde il finanziamento di 11.520.304,45 euro, che rientrava nei Fondi Po Feser 2014/2020 – Asse 6 – Azione 6.2.1, destinato alla “messa in sicurezza permanente e al ripristino ambientale dell’ex discarica di Acqua dei Corsari”. Il sogno di vedere realizzato il Parco Libero Grassi, atteso dagli inizi degli anni 2000, si allontana ancora una volta.

Come ammesso dal sindaco Roberto Lagalla, i lavori sarebbero dovuti iniziare all’inizio del 2024 e concludersi entro il prossimo anno, secondo il cronoprogramma stabilito. Tuttavia, i lavori non sono mai partiti e l’area continua ad essere terra di nessuno”. Lo dichiarano Concetta Amella, consigliere comunale M5S ed i consiglieri della II circoscrizione M5S, Pasquale Tusa ed Emanuela Lo Nardo.

“Lagalla responsabile”

E il minimo che il sindaco possa fare per assumersi la responsabilità di questo fallimento, l’ennesimo, vista la sua straordinaria capacità nel perdere i fondi, a partire da quelli del PNRR, è di trovare una copertura finanziaria alternativa per la realizzazione di questo progetto, senza ulteriori ritardi e senza bloccarne l’iter di attuazione. Gli abitanti della II circoscrizione sono stufi di aspettare. Chiediamo pertanto al Sindaco Lagalla di agire concretamente per trasformare il sogno del Parco Libero Grassi in realtà, offrendo finalmente ai cittadini uno spazio verde sicuro, riqualificato e degno del nome che porta”.