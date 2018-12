La nota del leader dei Coraggiosi

“Questa mattina, sia in commissione Bilancio che alla Conferenza dei capigruppo ho chiesto la revoca del bando milionario di Amap sul servizio di assistenza telefonica e al Comune di approfondire e rivedere la posizione in merito al personale in esubero presso Almaviva”. Queste le parole del capo dell’opposizione Fabrizio Ferrandelli.

“Perché fare un bando escludendo questa opportunità? – chiede Ferrandelli – Quella di Amap è l’ennesima conferma che le controllate del Comune necessitano di personale qualificato per erogare servizi ai cittadini e chi meglio degli operatori altamente professionalizzati di Almaviva potrebbero rispondere a questa esigenza? Si darebbe una mano reale alla risoluzione di una vertenza, dando futuro occupazionale ed efficientando i servizi. Se in più aggiungiamo che il Comune può richiedere personale a carico economico della Regione e quindi averlo gratuitamente, non ci è chiaro il motivo per cui non tornare sull’argomento e rivedere la posizione.

Come ho spiegato nei giorni scorsi – conclude Ferrandelli – questo non comporrebbe nessun accavallamento con l’altro percorso, che seguo da anni e che mi sta a cuore, della stabilizzazione del personale part time del Comune”.