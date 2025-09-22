Il PunkFunk di Palermo apre le sue porte a un viaggio sonoro fuori dall’ordinario. Domenica 28 settembre, alle 19, Ornella Cerniglia porta “Metamorphosis Reloaded“, per un appuntamento di Piano City Off nell’ambito del festival diffuso Piano City Palermo.

Tra Philip Glass e nuove scritture, il Record Shop & Music Bar di via Napoli 10 ospita una performance il cui filo conduttore è “Metamorphosis”, ciclo iconico composto dall’artista americano nel 1988. Ornella Cerniglia (piano/synth) alterna all’esecuzione dei 5 brani che lo compongono le proprie composizioni, ad essi ispirati, in un dialogo aperto con le atmosfere evocative della scrittura di Glass e una continua “metamorfosi“ del materiale sonoro.

Il live è in programma alle 19, un orario insolito per il PunkFunk, ma la scelta non è casuale. Piano City Palermo, infatti, propone tanti concerti che si svolgono dall’alba al tramonto, in luoghi non convenzionali della città, dunque Piano City Off amplia questa esperienza con eventi “satelliti”, come il live di Ornella Cerniglia, lungo la scia di uno uno stesso format. L’ingresso è gratuito.





Ornella Cerniglia, pianista e compositrice, dopo gli studi al Conservatorio e all’Università di Palermo, ha scelto di dedicarsi soprattutto alla musica contemporanea, con particolare riguardo alle avanguardie americane e italiane. Nel maggio 2009 ha realizzato al Teatro Goldoni di Livorno la prima esecuzione assoluta degli arrangiamenti di alcuni brani di Syd Barret, firmati dal compositore Marco Lenzi. Nel 2011, con il mezzosoprano Irene Ientile, ha inciso il disco Canti della terra e del mare di Sicilia, e nel 2012 ha collaborato con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo per le musiche originali del documentario Joseph Whitaker.

Ha partecipato nel 2015 all’istallazione Music for the Queen di Alessandro Librio, suonando “immersa” in uno sciame di api. Ha all’attivo pubblicazioni, partecipazioni a rassegne e progetti e tante collaborazioni. Nel 2022 ha pubblicato il suo ultimo lavoro “Untili the Last Resonance”. Attualmente collabora con il cantante/perfomer Ernesto Tomasini, con cui si esibisce in spettacoli in Italia e all’estero. Attiva anche nella scena musicale pop e rock, collabora con diverse formazioni per le perfomances dal vivo.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Artista: Ornella Cerniglia

Link: https://www.instagram.com/punkfunkpa/

