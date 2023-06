Volano parole grosse in aula. Seduta sospesa

Nervi tesi in Consiglio Comunale durante il dibattito odierno sul piano di riequilibrio. Fra le prime questioni affrontate a Sala delle Lapidi quella del piano del personale. Uno dei temi più dibattuti già lo scorso anno e sui quali ci fu un feroce dibattito d’aula. Una misura necessaria a superare il dissesto funzionale nel quale si trova l’ente e che ne sta compromettendo la capacità di gestione amministrativa.

Manca l’emendamento sul piano del personale

Intervenuto in aula per descrivere il piano, l’assessore Dario Falzone si è trovato però in una situazione paradossale. Nell’atto sono attualmente contenute soltanto alcune specifiche relative all’aumento del monte ore, ma non tutti gli aspetti previsti dalla manovra. Per quelli ci sarà bisogno di un emendamento che al momento non c’è. A disposizione degli uffici c’è solo una direttiva di massima del sindaco, che definisce il perimetro economico entro il quale si dovrà chiudere la manovra, sia in termini di potenziamento delle risorse attualmente a disposizione che delle future assunzioni.

Volano parole grosse in aula

Critico, forse troppo, l’esponente di “Oso” Ugo Forello. Durante il dibattito d’aula, il vicepresidente della commissione Bilancio ha definito l’intervento dell’esponente di Fratelli d’Italia come “indegno”. Parole che hanno fatto infuriare il centrodestra. Dura la reazione di Ottavio Zacco, consigliere comunale di Forza Italia, che ha invocato la presenza della polizia municipale in aula, gridando al collega d’opposizione di lasciare l’aula per permettere la prosecuzione dei lavori.

Seduta sospesa

Dibattito d’aula che però, in assenza dell’emendamento e di alcune figure apicali della dirigenza comunale, ragioniere generale su tutti, si è impantanato, rimanendo bloccato a discussioni politiche per un paio. Di fronte ad una simile quadro, il presidente pro-tempore Giuseppe Mancuso ha sospeso la seduta per convocare la conferenza dei capigruppo e rinviare tutto alle ore 16. Il tempo però stringe. Ricordiamo infatti che il termine ultimo per approvare il piano di riequilibrio è quello del 30 giugno. In pratica, in meno di 72 ore, Sala delle Lapidi dovrà audire tutte le figure amministrative e della Giunta e, al contempo, valutare gli eventuali emendamenti presentati all’atto. Missione non facile ma che, ragion forza, dovrà essere portata a termine.

Le opposizioni: “Mancano documenti”

Un’assenza di documenti chiave denunciata da tutti i gruppi d’opposizione a Sala delle Lapidi. In una nota congiunta, i consiglieri di Progetto Palermo, Partito Democratico, Azione, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto sottolineano le criticità vissute questa mattina in aula. “A due giorni dalla scadenza del termine di legge per l’approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio, il Consiglio Comunale non ha ancora tutti i documenti necessari per valutarlo. In particolare, l’emendamento annunciato dal sindaco relativamente alle politiche del personale, per il quale non sono state ancora neppure convocate le organizzazioni sindacali per il necessario confronto”.

(In aggiornamento)