RUSSO (FdI) e ARGIROFFI (OSO): "NON CI FACCIAMO METTERE SOTTO RICATTO DA 12 PERSONE"

Salta definitivamente l’accordo d’aula sul piano triennale delle opere pubbliche. Dopo l’occupazione di Sala delle Lapidi da parte dei gruppi dell’ex maggioranza e del M5S, la discussione odierna si è conclusa nell’ennesimo nulla di fatto.

Un dibattito che presto è diventato stucchevole, quasi un teatro. La politica ha lasciato posto alle polemiche e agli attacchi personali. Arduo il compito del presidente Totò Orlando di tenere calmi gli animi ormai furenti dei vari consiglieri comunali.

Duro scontro in aula

Come c’era da aspettarsi, la seduta si è sviluppata su un duro scontro politico. I consiglieri dell’ex maggioranza e del M5S erano reduci dalla notte in bianco derivata dall’occupazione dell’aula, mentre gli esponenti del centrodestra e di “Oso” erano sul piede di guerra a causa delle dure parole spese nei loro confronti.

Scontri a distanza fra Sabrina Figuccia e Gianluca Inzerillo, nonché fra Giulia Argiroffi e Barbara Evola. La seduta è stata sospesa diverse volte, proprio per l’impossibilità di mantenere l’ordine. Opposizioni versus opposizioni, visto che nessuna delle coalizioni presenti in aula può vantare una vera e propria maggioranza numerica. Frecciate non troppo velate anche da parte dei consiglieri del M5S nei confronti di Girolamo Russo, accusato dai pentastellati di una scarsa identità politica.

Il tentativo di mediazione di Fratelli d’Italia, +Europa e “Oso”

“Una prova di muscoli” l’ha definita Cesare Mattaliano, fra gli ultimi a mollare sull’opera di conciliazione dell’aula. Eppure, un tentativo di mediazione c’è stato. A differenza delle scorsa seduta, è stato possibile prelevare l’atto, dopo una serie di interventi di sfida. Dopo l’uscita di scena dei consiglieri di Lega e Forza Italia, l’Aula è stata comunque capace di mantenere il numero legale.

A tenere in piedi la seduta vi erano i consiglieri di “Oso”, Giulia Argiroffi ed Ugo Forello; il consigliere di Fratelli d’Italia Mimmo Russo; gli esponenti di Italia Viva Dario Chinnici, Paolo Caracausi e Gianluca Inzerillo; nonchè Cesare Mattaliano, consigliere comunale di +Europa.

La mediazione fallisce, decade il numero legale

L’obiettivo era quello di trovare una quadra sul cronoprogramma proposto per l’ordine dei lavori. Un’idea che si basava sul principio di iniziare i lavori d’aula nella giornata di martedì, alla presenza anche del sindaco Leoluca Orlando, e di votare l’atto entro venerdì 19 novembre. Ma quando sembrava tutto fatto, l’ex maggioranza ha deciso di tirare la corda e di chiedere di iniziare subito la discussione. Elemento che ha provocato l’immediata reazione dei gruppi d’opposizione, con la presentazione di una pregiudiziale che richiedeva la presenza del sindaco.

Atto che ha ricevuto un appoggio strumentale dall’asse di centrosinistra, subito stoppato dalla decadenza del numero legale. Preso atto dell’impossibilità di andare avanti sull’idea del cronoprogramma, il presidente Totò Orlando ha aggiornato i lavori alla prossima conferenza dei capigruppo. Le prossime sedute si annunciano decisamente infuocate.

L’attacco delle opposizioni all’asse ex maggioranza – M5S

Duro il commento del presidente della II Commisssione Mimmo Russo, incaricato dalla presidenza di trovare un programma di lavori utile a chiudere il dibattito sul piano triennale. “Questi comportamenti sono da fanciulli. Gli avevamo dato una via d’uscita, nell’interesse della città. Sia io che Giulia Argiroffi abbiamo prospettato una possibilità di accordo, insieme al centrodestra e alle opposizioni di quest’aula. Ma l’ex maggioranza è stata così testarda, che ha fatto saltare tutto. Avevamo chiesto di iniziare i lavori martedì e di chiuderli con il voto venerdì. Invece loro hanno deciso di forzare la mano, per andare avanti in una discussione con l’assenza di diverse forze politiche. Non capisco questa prevaricazione”.

Decisamente critica anche la consigliera comunale di “Oso” Giulia Argiroffi, che parla apertamente di bugie raccontate dall’ex maggioranza e dal M5S. “La nostra volontà di portare avanti l’atto è evidente. Quello che hanno raccontato i sostenitori di Orlando è una menzogna. Avevamo elaborato un cronoprogramma che dettava tempi precisi. Avevamo proposto di anticipare l’aula addirittura a lunedì e di stracciare tutti quegli interventi che non avranno la possibilità di arrivare ad impegno di spesa entro il 31 dicembre. Tutto era organizzato per chiudere il discorso entro il 31 dicembre. E invece è saltato tutto. Bisognerebbe chiedersi il perchè. Non sono dodici persone che mettono sotto ricatto l’Aula, è la conferenza dei capigruppo”.