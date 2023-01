Alcuni ragazzini hanno dato fuoco in pieno giorno ad una vecchia sedia in piazza Bellini davanti alla chiesa di San Cataldo e Palazzo delle Aquile. Le fiamme sono divampate mentre la piazza era piena di turisti e passanti.

Un uomo spegne l’incendio

A spegnere il rogo con un secchio d’acqua un palermitano che ha evitato che le fiamme potessero propagarsi ad arbusti e siepi. L’incendio e lo spegnimento dell’incendio è stato ripreso dai turisti che stavano percorrendo la zona pedonale in via Maqueda.

Incendio all’auto di una donna nel Palermitano

Incendio nella notte all’auto di una donna a Casteldaccia, nel Palermitano. Indagano i carabinieri sull’episodio ma pare che non ci siano dubbi sulla matrice dolosa. Ad essere state trovate tracce che riconducono al raid criminale di qualche piromane.

In via Messina

Il rogo è scoppiato in via Messina, dove era posteggiata l’auto, una Suzuki. Intervento immediato dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme nel più breve tempo possibile. Ad essere poi messo in sicurezza il veicolo, a cui è stata staccata la batteria per evitare scoppi o atre situazioni pericolose.

Le indagini

Ad intervenire anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Casteldaccia. Nessun dubbio sulla matrice dell’incendio all’auto. Sarebbero state trovare infatti tracce di liquido infiammabile. Qualcuno si è aiutato con della benzina per cospargere il mezzo e appiccare il fuoco. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per cercare di dare un volto all’autore del raid.

L’incendio alla Noce

Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio scorsi tre auto sono state avvolte dalle fiamme nel quartiere della Noce a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra le vie Cristoforo Scobar e Adolfo Holm per domare un incendio che ha coinvolto tre auto parcheggiate. Due mezzi sono andati distrutte dalle fiamme mentre un terzo è rimasto pesantemente danneggiato. Paura anche tra i residenti visto che le tre auto in fiamme erano parcheggiate in uno slargo, davanti ad alcuni edifici di via Vito Sorba. Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre del 115 hanno eseguito un accurato sopralluogo per chiarire cosa ha scatenato l’incendio. Sul posto anche alcune pattuglie delle forze dell’ordine e della polizia municipale.