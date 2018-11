L’ha gettata per terra e picchiata. Tutto questo davanti a tanti passanti che sono rimasti a guardare. Una donna è stata aggredita questo pomeriggio via Maqueda a Palermo nei pressi di via delle Pergole.

La donna di colore è stata colpita da un uomo, probabilmente originario della Nigeria che nonostante la folla che si è creata attorno a continuato a picchiarla con calci e pugni nonostante le urla e le richieste d’aiuto lasciandola senza forze sulla strada.

La vittima è stata salvata dall’arrivo dei poliziotti che sono riusciti a bloccare l’aggressore ed è stata portata d’urgenza all’ospedale Civico dai sanitari del 118.

Nonostante due giorni fa ci siano state manifestazioni contro la violenza sulle donne c’erano alcuni curiosi che non hanno mosso un dito per bloccare l’aggressore e si sono limitati a riprendere la scena con gli smartphone.