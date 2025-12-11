Venerdì 12 dicembre terzo e ultimo appuntamento al Monk Jazz Club di Catania, con la rassegna Soundscape 2025, seconda edizione di uno spazio sonoro, parallelo alla stagione principale, dedicato alle idee innovative e ai generi musicali in dialogo e contaminazione con il jazz, una rassegna che dà voce a nuovi progetti artistici della scena nazionale. Alle ore 21, sul palco del jazz club di Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1 Catania, va in scena il concerto “Pieces of a woman” con Cristina Russo alla voce, Angelo Di Marco alla tastiera, Tommaso Noce al basso, Marco Di Dio alla batteria e Toti Russo visual artist.





“Pieces of a Woman” è il nuovo progetto musicale della cantautrice catanese Cristina Russo incentrato sulla donna ed i suoi pezzi, le sue fragilità e virtù. Progetto che ci trascina musicalmente nel mondo di sonorità alternative e contaminate da diversi stili caratterizzanti dell’artista, affiancata dalla sua fidata band i Neosoul Combo. La firma del lavoro è proprio Cristina Russo & Neosoul Combo, ovvero il nome che da anni ormai accompagna i suoi progetti e le performance “live” in giro per l’Italia. L’artista etnea rende noto che è stato un duro lavoro di studio che ha visto molti brani venire alla luce con spunti ed idee in brain storming insieme ai suoi musicisti, ormai una vera e propria famiglia.





Questo nuovo ed appassionato progetto non sarebbe stato possibile senza la direzione artistica e gli arrangiamenti musicali di Marco Di Dio, la cui mano sapiente ed estro artistico sono dietro al successo ed ai lavori di altri artisti siciliani in vari ambiti diversi: da Club Rivera, ad Andrea La Ferla. “Pieces of a Woman” pubblicato in vinile (e dunque un tocco di classe ma anche alla moda) ha dei tratti “urban” molto vicini alle sonorità new jazz e neosoul, ma non manca qualche sorpresa come degli accenni musicali in stile anni ’80 che hanno influenzato le ritmiche e le melodie presenti in alcuni brani, come ad esempio nella canzone “Splendidi”.

La urban fusion music che Cristina Russo e la sua band propongono in “Pieces of a Woman” è ritmata senza tralasciare la raffinatezza che accomuna molti dei lavori della cantautrice; la caratteristica voce graffiata e calda, in puro stile soul black di Cristina, si presta in questa occasione ad un suono più moderno che ci trascina come sempre nel mondo alternativo e “contaminato” dei Neosoul Combo la cui passione per le sonorità neo-soul si fondono, secondo mood e creatività, con tocchi di urban fusion. new jazz e reggae. Il tutto espresso con uno stile personalissimo e di grande fascino, che si sprigiona ancor più nei “live” dove la formazione completa dà il meglio di sé, con estrosa raffinatezza, lasciandosi spesso coinvolgere dall’atmosfera del momento e dal feedback del pubblico.

Biglietto: € 15,00, acquistabile on line (più diritti di prevendita) Info alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 3755249597.

Luogo: Monk Jazz Club, Piazza Scammacca, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Cristina Russo & Neosoul Combo

Prezzo: 15.00

Link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/pieces-woman

