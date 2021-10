lo annuncia lo storico giuseppe li causi

Nell’aprile 2022 compirà 50 anni “Pinocchio”, il film per la regia di Luigi Comencini

Nel cast d’eccezione erano presenti anche Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Si terrà a Palermo un evento per ricordarli

A dare la notizia Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio

Il burattino-bambino più amato al mondo, cioè Pinocchio, sta per compiere 50 anni.

O meglio, il ‘compleanno’ riguarda la trasposizione televisiva del celebre romanzo per ragazzi di Carlo Collodi.

Sarà un appuntamento importante anche per i cinefili che amano Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Lo sottolinea Giuseppe Li Causi, storico di Franco e Ciccio.

I 50 anni nel 2022

Dichiara Li Causi: “In attesa che arrivi l’anno 2022 in cui il famoso film televisivo Pinocchio festeggerà i suoi 50 anni dall’esordio (8 aprile 1972), la scorsa settimana abbiamo avuto un bellissimo incontro a Roma con il principale protagonista Andrea Balestri, il Pinocchio televisivo che all’epoca della realizzazione del film aveva 8 anni”.

L’incontro a Roma e gli eventi a Palermo, il gatto e la volpe

Prosegue lo storico di Franco e Ciccio: “Ci siamo incontrati all’ex bar di Franco Franchi a Roma in piazza Cantù. Presente anche Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi e per l’appunto Andrea Balestri. Durante l’incontro abbiamo pianificato un programma di appuntamenti per il prossimo anno a Palermo per ricordare oltre i 50 di Pinocchio anche i 100 anni dalla nascita di Ciccio Ingrassia e i 30 anni dalla morte di Franco Franchi, anche loro protagonisti del film di Pinocchio in cui hanno interpretato il gatto e la volpe”.

Un cast d’eccezione

Il film per la regia di Luigi Comencini vantava anche la partecipazione di Nino Manfredi (Geppetto), e Gina Lollobrigida (la fata turchina).

Un film memorabile

Li Causi annuncia: “Organizzeremo un bell’evento nel corso del quale verrà dato risalto anche ai retroscena, cioè a tutto quello che accadde durante le riprese di un film memorabile che è stato visto da milioni di spettatori”.