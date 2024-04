Condizioni Meteo avverse

Piogge sparse, maltempo diffuso e condizioni meteo avverse in Sicilia nelle prossime ore. Sarà un primo maggio con allerta gialla in cinque province ma disagi previsti ovunque per via delle precipitazioni.

Lo indica l’avviso della protezione civile regionale 24121 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Allerta gialla già da oggi

Sono due le province con allerta gialla a cominciare già da questo pomeriggio. Si tratta di Trapani ed Agrigento. Le precipitazioni sono descritte come “Sparse, dal pomeriggio-sera, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; Isolate dal pomeriggio-sera, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori centro-settentrionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Mari e venti

Molto mosso lo Stretto di Sicilia con venti forti sud-orientali, con locali raffiche sulle isole Pelagie in attenuazione nella notte.

Allerta gialla in cinque province per mercoledì 1 maggio

Mercoledì 1 maggio, invece, le precipitazioni saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”. Prevista anche una diminuzione delle temperature mentre i mari saranno molto mossi il Tirreno e lo Stretto di Sicilia anche se su quest’ultimo è prevista un’attenuazione in tarda serata. I venti saranno forti sui settori occidentali.

Condizioni Meteo avverse

Dalla serata di oggi, martedì 30 aprile, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni, anche a carattere temporalesco, con valori cumulati moderati.

Temperature

Queste le temperature previste nell’isola per mercoledì 1 maggio. Previsti 21 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 25 a Catania, 20 ad Enna, 21 a messina, 20 a Palermo, 24 a Ragusa, 25 a Siracusa, 18 a Trapani.

Il quadro Meteo per l’1 maggio

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.