Massime fino a 24 gradi

Arrivano le nubi ed il tempo sarà meno stabile con possibilità di piogge e schiarite in molte località dell’isola. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per martedì 30 aprile. Per l’uno maggio sono attese piogge di lieve intensità e passeggere con un successivo miglioramento.

Per martedì 30 aprile sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature

Massime comprese tra i 20 ed i 24 gradi e quindi in lieve flessione.

Previsti 24 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 21 a Catania, 20 ad Enna, 22 a Messina, 23 a Palermo, 21 a Ragusa, 23 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione in calo, arriva una perturbazione atlantica. Mattinata ancora stabile e in prevalenza soleggiata salvo più nubi al Nordovest. Dopo metà giornata avanza una perturbazione atlantica, peggiora gradualmente su Piemonte e Val d’Aosta con nubi e precipitazioni diffuse in serata e nottata. Venti sostenuti dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi, localmente molto mossi.

Centro e Sardegna. La pressione è in calo, il tempo comincia a peggiorare. In mattinata, cielo poco nuvoloso ovunque, in un contesto termico caldo per il periodo. Con il passare delle ore il tempo peggiorerà rapidamente sulla Sardegna, con piogge e temporali anche intensi a partire dalla sera e durante la notte. Nubi in aumento altrove. Venti dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi.

Sud e Sicilia. La pressione si indebolisce nel corso di questa giornata. Al mattino e fino a metà pomeriggio cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le regioni, Sicilia inclusa. Poi, con il passare delle ore, la nuvolosità tenderà ad aumentare sensibilmente a partire da ovest, e il maltempo interesserà la Sicilia occidentale con deboli precipitazioni. Altrove, molte nubi ma in un contesto asciutto.

Mercoledì 1 maggio

la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni con precipitazioni via via più diffuse e intense al Nordovest, entro sera verrà interessato anche il Nordest, soprattutto il Triveneto. Sono attesi rovesci e temporali con locali grandinate, mentre la neve scenderà sull’arco alpino sopra i 1800 metri circa. Venti da sud e calo termico diffuso. Mari mossi.

Centro e Sardegna. Un vortice pilota una perturbazione atlantica sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo compromesso dalle precipitazioni su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Sarà più asciutto anche se con molte nubi sul resto dei settori. Attese piogge anche forti e locali temporali. Venti sostenuti da Scirocco, nevicate a quote superiori ai 2100 metri.

Sud e Sicilia. Una perturbazione interessa solo parzialmente le nostre regioni e così in questa giornata la nuvolosità sarà in aumento un po’ dappertutto, ma le precipitazioni riguarderanno essenzialmente la Campania e la Calabria tirrenica e montuosa. Altrove il cielo sarà irregolarmente nuvoloso. Venti moderati da direzioni variabili. Contenuto calo termico, mari mossi o molto mossi.