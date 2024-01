Condizioni meteo avverse

Piogge e venti di burrasca. Prosegue il maltempo in Sicilia e si protrae l’allerta gialla in tutta l’isola. Anche per la giornata di lunedì 8 gennaio, sono previste condizioni meteo avverse così come indicate nell’avviso della protezione civile regionale 24007 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

L’inverno, quindi, è arrivato prepotentemente nella nostra regione dopo diversi giorni con temperature quasi miti caratterizzati dalla assenza quasi totale di piogge.

Nuova allerta gialla in tutta l’isola

Anche per lunedì 8 gennaio, quindi, tutte e nove le province saranno interessate da precipitazioni e dall’allerta gialla con possibili disagi.

Ma vengono segnalate anche condizioni meteo avverse. “Si prevede il persistere di venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Temporali

Secondo la nota della protezione civile, le precipitazioni saranno “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, meridionale e centrale tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su zone occidentali”.

Mari e venti

Questa invece la situazione di mari e venti: Molto agitato lo Stretto di Sicilia; agitati il Tirreno meridionale, in attenuazione, e lo Ionio al largo. Da forti a burrasca dai quadranti occidentali.

Il maltempo sferza Palermo, cadono alberi ovunque

Palermo sferzata dal maltempo. Prima ondata di pioggia e vento di questo 2024 sul capoluogo siciliano e non solo. Per tutta la notte e per buona parte della mattinata odierna, le folate di ponente arrivate da ovest hanno sfrecciato alla media di 60 km/h, con folate di quasi 80 km/h sulla provincia, in particolare a Carini.

Oltre ai soliti tombini otturati e ai consueti allagamenti che hanno colpito diverse aree della città, in particolare la Zona Nord, Ciaculli e Borgo Vecchio, a pagare il conto più salato è stato il verde cittadino. Dopo i danni causati dalle forti folate di vento che hanno colpito Palermo a fine novembre, anche oggi nel capoluogo siciliano si sono registrati diversi crolli di alberi. Tante le auto danneggiate dalle fronde cadute al suolo. Una casistica in cui rientra quanto avvenuto in via Villagrazia, arteria stradale della III Circoscrizione. Una zona nella quale un albero è stato divelto a metà del suo tronco ed è finito sul tettuccio di una Fiat Panda parcheggiata sul posto. Al momento del fatto, non c’erano nè passanti nè conducenti a bordo del mezzo. Una vera fortuna visto che, proprio nei pressi dell’albero caduto al suolo, si trovano diverse strutture importanti per il quartiere.