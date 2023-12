A 23 realtà dell'isola

Ventitré cooperative siciliane riceveranno dall’Ircac finanziamenti agevolati per un ammontare complessivo di 1 milione e 802mila euro. Il Cda dell’Ircac, nel corso della seduta del consiglio di amministrazione, presieduta da Vitalba Vaccaro, che si è tenuta il 28 dicembre scorso, nella sede legale di Palermo in via Ausonia 83, d’intesa con il direttore generale facente funzioni – Giacomo Terranova – e alla presenza del collegio sindacale, ha messo a segno un importante passo avanti nel progetto di rilancio della cooperazione.

Le cooperative siciliane finanziate potranno così contare su liquidità a basso costo e realizzare i propri progetti d’impresa. Si tratta di crediti a medio termine per la ricapitalizzazione societaria, per acquisto e ristrutturazione di immobili, crediti di esercizio per la copertura di spese di gestione e crediti di esercizio per lo start-up di impresa, concessi al tasso di interesse dell’1,39% fisso per tutta la durata del finanziamento.

A chi sono stati concessi i crediti

In particolare sono stati concessi crediti a medio termine alle cooperative Athena di Carlentini (Siracusa), che gestirà una casa di riposo per anziani e Nico e Nica College di Palermo che gestisce una scuola per l’infanzia, Abimed di Palermo che gestisce strutture turistiche e Progetto dopo di Noi di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), una cooperativa sociale che si occupa dell’assistenza ai minori e anziani con disabilità.

Crediti di esercizio sono andati alle cooperative Costruzioni Sud di Canicattì, alla cooperativa sociale Carpe Diem di Licata, alla cooperativa Gli Apostoli di Palermo, Tecnoservice di Palermo e ancora alle coop.ve Nuova Luce di Campobello di Mazara, La Fenice di Milazzo, Il Sorriso del Beato Giuseppe Puglisi di Palermo, Ts & Co Service Packaging di Siracusa, Chiddiddà di Palermo, Comunità dei Giovani 2020 di Gravina di Catania, Europack di Marsala, Centro Studi Nuova Tutela Servizi di Mazara del Vallo, F&M Vending Service di Marsala, Elisea di Palermo, Apogeo di Palermo, Nuovi Orizzonti di Ramacca e Gimaeli di Marsala; e crediti di esercizio per start-up sono andati alle cooperative The Phoenix Hair & Beauty di Palermo e alla cooperativa At Home di Mazara del Vallo.