Scarpinato, “Valorizziamo i luoghi garantendo sostenibilità ambientale”

Ruderi, castelli, torri e mura di cinta siciliani saranno illuminati artisticamente per dare ulteriore risalto alla bellezza dei diversi siti storici e dare ulteriore “impatto scenico”. E così i Comuni destinatari dei contributi previsti dalla Regione Siciliana per l’illuminazione artistica dei castelli possono ufficialmente avviare le gare d’appalto per gli interventi. Dopo aver acquisito le convenzioni stipulate con gli enti, infatti, l’assessorato dei Beni culturali ha emesso i decreti di impegno permettendo così l’avvio dei progetti di recupero e valorizzazione su castelli, manieri, fortezze e torri.

Scarpinato, “Illuminazione volano per valorizzare luoghi e monumenti”

“L’illuminazione artistica – afferma l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – rappresenta un ulteriore volano per fare emergere e valorizzare i luoghi e monumenti della cultura. Le tecnologie innovative in questo campo, soprattutto, permettono non solo di dare un ulteriore impatto scenico ai monumenti nei loro paesaggi ma garantiscono risparmi, efficienza energetica e sostenibilità ambientale”.

Importo complessivo di 5 milioni

In base alla graduatoria definitiva del bando, i progetti che riceveranno i finanziamenti sono 61, per un importo complessivo di 5 milioni di euro a valere sulla riprogrammazione dei fondi del Piano di sviluppo e coesione. Si tratta di contributi a fondo perduto che potranno finanziare ogni singolo progetto fino a 90mila euro.

La lista dei castelli interessati dal finanziamenti

A seguire i 61 tra castelli e ruderi siciliani che beneficeranno del finanziamento per l’illuminazione artistica.

Pos. Prov. Comune Sito Importo contributo 1 ME Ficarra Castello/Fortezza carceraria 72.000,00 2 PA Geraci Siculo Castello dei ruderi di Ventimiglia 85.500,00 3 RG Pozzallo Torre Cabrera 89.096,40 4 PA Pollina Torre del Maurolico 80.100,00 5 CL Mussomeli Castello Manfredonico 89.999,07 6 CT Licodia Eubea Castello di Santapau 90.000,00 7 ME Castelmola Ruderi del Castello giardino 90.000,00 8 ME Sant’Alessio Siculo Castello di Sant’Alessio 90.000,00 9 PA Corleone Castello Sottano ex carcere 81.794,60 10 EN Enna Castello di Lombardia 90.000,00 11 TP Salemi Castello di Salemi 90.000,00 12 RG Ragusa Castello di Donnafugata 90.000,00 13 ME Venetico Castello di Venetico Superiore 90.000,00 14 CT Aci Castello Castello Normanno di Acicastello 81.000,00 15 PA Vicari Castello di Vicari 90.000,00 16 ME Rometta Castello di Federico II e mura merlate 83.308,50 17 AG Racalmuto Castello Chiaramontano 82.741,28 18 ME Santa Lucia del Mela Castello di Santa Lucia del Mela 90.000,00 19 ME Scaletta Zanclea Castello di Rufo Ruffo 90.000,00 20 ME Savoca Castello di Pentefur 90.000,00 21 AG Sambuca di Sicilia Castello di Zabuth 90.000,00 22 ME Tripi Castello di Tripi 89.100,00 23 ME Montalbano Elicona Castello Federiciano 89.100,00 24 EN Nicosia Castello di Nicosia 90.000,00 25 EN Troina Torre Capitania 53.451,00 26 TP Calatafimi Segesta Castello Eufemio 89.100,00 27 EN Agira Torri castello medievale 84.771,00 28 TP Castellammare del Golfo Muraglione di cinta Petrolo 87.300,00 29 CL Delia Castello dei Normanni 90.000,00 30 RG Modica Castello dei Conti 81.000,00 31 PA Marineo Castello Beccadelli Bologna 89.927,06 32 PA Caccamo Castello Feudale 89.730,00 33 RG Chiaramonte Gulfi Porta della cinta muraria del castello 33.581,17 34 EN Cerami Castello di Cerami 85.500,00 35 ME Castel di Lucio Castello Normanno 63.169,16 36 PA Campofelice di Roccella Castello di Roccella 76.950,00 37 PS Cefalà Diana Castello di Cefalà Diana 90.000,00 38 CL Caltanissetta Castello di Pietrarossa 81.000,00 39 EN Assoro Castello di Assoro 85.500,00 40 ME Capo D’Orlando Castello Bastione/Torre del Trappeto di Malvicino 60.007,23 41 ME Castroreale Torre Aragonese 89.100,00 42 ME Raccuja Castello di Branciforti 89.991,00 43 CT Catania Castello Ursino 81.000,00 44 AG Burgio Castello saraceno 81.000,00 45 ME Mistretta Castello Arabo normanno 89.730,00 46 PA Castelbuono Castello dei Ventimiglia 89.805,21 47 ME Milazzo Castello di Milazzo 89.100,00 48 AG Cammarata Castello Normanno 52.200,00 49 ME Spadafora Castello di Spadafora 89.998,00 50 CL Mazzarino Castello U Cannuni 79.540,03 51 PA Palazzo Adriano Castello Borbonico 90.000,00 52 CT Militello in Val di Catania Castello Barresi-Branciforti 90.000,00 53 PA Montelepre Torre di Ventimiglia 35.160,91 54 EN Piazza Armerina Castello Aragonese 81.000,00 55 PA Castronovo di Sicilia Castello di San Vitale 84.775,77 56 ME Messina Forte Gonzaga 90.000,00 57 ME Capizzi Torre ex Collegio di Maria 54.595,71 58 EN Sperlinga Castello Medievale 81.525,41 59 ME Acquedolci Castello Cupane 80.998,82 60 CT Castiglione di Sicilia Castello di Lauria 89.739,54 61 PA Collesano Castello del Comune 55.844,81