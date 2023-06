Approvate intanto norme su Forestali ed Asu

Trovati i soldi per i precari Asu e per i forestali, prorogati i commissari nelle ex province in attesa di uno sperato ritorno alle elezioni ma governo e maggioranza battuti in aula, col voto segreto, proprio sull’emendamento al ddl di proroga dei commissari nelle ex Province. Trenta i voti a favore, 25 i contrari. Il ruolo di commissario potrà essere attribuito ai dirigenti regionali in carica. Per evitare il rischio di voto ad agosto, in serata, arriva la proroga ai commissari che spazza via i rischi e mette una pezza.

Il dimensionamento scolastico

Nella seduta di ieri fino a tarda ora l’Ars ha anche approvato tre importanti nome. Si tratta delle disposizioni del disegno di legge-voto, da trasmettere al Parlamento nazionale, sul “dimensionamento scolastico”. Nell’ambito della manovrina, poi, sono passate le norme con le quali si reperiscono i soldi per i forestali e dunque per la campagna antincendio, e per i precari Asu

Trovati i fondi per i forestali

Dopo la discussione generale, l’Ars ha cominciato la votazione degli articoli della manovrina. Approvata subito la norma che assegna le risorse ai forestali.

“Il via libera alla norma che assegna ben 74 milioni per i lavoratori e il settore della Forestazione è un fondamentale obiettivo raggiunto dal Governo Schifani e dall’Ars nell’ambito del dibattito sul Collegato. Per la prima volta la Regione fronteggia le esigenze del comparto attingendo interamente e solamente alle proprie risorse di bilancio, nel complesso fra la Finanziaria e la misura odierna ben 250 milioni di euro. Sono queste le risposte, in termini di fondi e di intervento strategici per la Sicilia, che intendiamo assicurare ai cittadini”. Così l’assessore all’Economia Marco Falcone, dopo l’approvazione della norma sul settore Forestazione prevista nella manovra attualmente in discussione all’Ars.

Ok a norma su lavoratori Asu

Nel corso della discussione del “ddl collegato” l’aula all’Ars ha approvato l’articolo 14 del testo che prevede un percorso di fuoriuscita dal bacino del precariato per i circa 4.500 lavoratori Asu, impegnati in questi anni soprattutto negli enti locali. Dopo l’approvazione dell’articolo 14 la seduta è stata sospesa per una conferenza dei capigruppo.

