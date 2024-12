La Città Metropolitana di Palermo assegna 800 mila euro agli Istituti Superiori del territorio provinciale. Si tratta di somme utili alle spese di funzionamento delle scuole relative all’a.s. 2024-2025 che verranno accreditate direttamente alle scuole secondo la seguente ripartizione: 30% in uguale misura in base al numero delle Istituzioni Scolastiche del territorio; 60% in base al numero totale degli allievi dell’Istituto; 10% in base al numero di allievi disabili.

A cosa servono le somme

«Si tratta di somme utili al funzionamento didattico e amministrativo che i dirigenti scolastici potranno gestire secondo le priorità e necessità per il proprio Istituto. Questa amministrazione continua a lavorare mantenendo alta l’attenzione sulle scuole, per fornire strumenti idonei e utili a garantire percorsi didattici efficienti e in linea con le attese delle famiglie». Così dichiara il direttore generale Nicola Vernuccio.

La lista

* Liceo Classico Statale “F. Scaduto” Bagheria: € 22.076,00

* Liceo Scientifico Statale “G. D’Alessandro” Bagheria: € 17.488,00

* I.T.E.T. “Don Luigi Sturzo” Bagheria: € 14.468,00

* Istituto Professionale di Stato “ S. D’Acquisto” Bagheria: € 14.026,00

* Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Don C. Di Vincenti” Bisacquino: € 10.222,00

* Istituto di Istruzione Superiore “U. Mursia” Carini: € 15.239,00

* Istituto di Istruzione Superiore “L. F. Tedaldi “Castelbuono: € 8.995,00

* Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Mandralisca” Cefalù: € 9.532,00

* I.I.S.S. “J. Del Duca-Diego Bianca Amato” Cefalù: € 12.487,00

* I.I.S.S. “Don G. Colletto” Corleone: € 12.412,00

* Istituto Statale di Istruzione “G. Salerno” Gangi: € 9.256,00

* Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “M. Picone ” Lercara Friddi: € 12.965,00

* Istituto di Istruzione Secondaria “E.le Basile – M. D’Aleo”: € 12.154,00

* Liceo Classico Statale “G. Garibaldi” Palermo: € 13.427,00

* Liceo Classico Statale “Meli” Palermo: € 16.567,00

* Liceo Classico Statale “V. E. II” Palermo: € 12.175,00

* Liceo Classico Statale “Umberto I” Palermo: € 13.209,00

* Liceo Scientifico Statale “Ernesto Basile” Palermo: € 11.453,00

* Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” Palermo: € 17.662,00

* Liceo Scientifico Statale “B. Croce” Palermo: € 19.324,00

* Liceo Scientifico Statale “A. Einstein” Palermo: € 15.694,00

* Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” Palermo: € 17.960,00

* Liceo Artistico Statale “E. Catalano” Palermo: € 13.418,00

* Istituto di Istruzione Superiore “D. Almejda – Crispi” Palermo: € 16.793,00

* I.I.S. “V. Ragusa e Otama Kiyohara – F. Parlatore” Palermo: € 17.384,00

* Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolci” Palermo: € 18.627,00

* Liceo Statale “G. A. De Cosmi” Palermo: € 14.216,00

* Istituto Magistrale Statale “C. F. Aprile” Palermo: € 16.962,00

* Liceo Statale “R. Margherita” Palermo: € 23.116,00

* Istituto Superiore “Duca Abruzzi – Libero Grassi” Palermo: € 10.060,00

* Istituto Istruzione Secondaria “F. Ferrara” Palermo: € 10.538,00

* Istituto Istruzione Secondaria “Einaudi – V. Pareto” Palermo: € 15.368,00

* Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” Palermo: € 15.559,00

* Istituto Superiore Statale “M. Rutelli” Palermo: € 16.424,00

* Istituto Superiore “E. Majorana” Palermo: € 20.703,00

* Istituto Tecnico Industriale “V. E. III” Palermo: € 18.179,00

* Istituto Istruzione Secondaria Superiore “A. Volta” Palermo: € 16.614,00

* Istituto Superiore “G. Trabia” Palermo: € 12.183,00

* Istituto Tecnico Turismo ” M. Polo” Palermo: € 13.668,00

* I.P.S.S.A.R. “P. Borsellino” Palermo: € 11.623,00

* I.P.S.S.E.O.A. ” P. Piazza” Palermo: € 25.534,00

* I.P.S.S.A.R. “F. P. Cascino” Palermo: € 10.905,00

* I.I.S.S. “E. Ascione” Palermo: € 13.137,00

* I.I.S.S. “E. Medi” Palermo: € 14.287,00

* Educandato Statale “Maria Adelaide” Palermo: € 7.313,00

* Liceo Artistico Regionale “Renato Guttuso” Bagheria: € 11.957,00

* Liceo Scientifico Statale Felicia e Peppino Impastato (già Santi Savarino) Partinico: € 18.660,00

* I.T. “C. A. Dalla Chiesa” Partinico: € 10.432,00

* Istituto di Istruzione Superiore “Danilo Dolci” Partinico: € 13.368,00

* Istituto di Istruzione Superiore “Orso Mario Corbino” Partinico: € 11.579,00

* Istituto Istruzione Superiore “P. Domina” Petralia Sottana: € 7.546,00

* Istituto di Istruzione Superiore di II° grado “G. Ugdulena” Termini Imerese: € 11.867,00

* Istituto D’Istruzione Secondaria Superiore “N. Palmeri” Termini Imerese: € 11.517,00

* Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Stenio” Termini Imerese: € 9.405,00

* Liceo delle Scienze Umane “Mons. Teotista Panzeca” Caccamo: € 7.762,00

* Convitto Nazionale Di Stato “G. Falcone” Palermo: € 5.101,00

* Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” Palermo: € 15.121,00

* Liceo Scientifico “Saveria Profeta” Ustica: € 4.283,00

