Si tratta di 36 istruttori amministrativo contabili e 5 funzionari

Nuovi posti di lavoro alla Città Metropolitana di Palermo. L’ente ha immesso nei suoi ruoli a tempo indeterminato e pieno 41 nuove unità di personale, ed, in particolare, 36 istruttori amministrativo contabili e 5 funzionari amministrativi.

Con l’assunzione dei 36 istruttori ammministrativo contabili si è portato a compimento, in tempi molto rapidi, il concorso per esami bandito il 23 novembre del 2023 che ha previsto 7663 domande, 4372 partecipanti alle prove scritte, superate da soli 200 candidati, ammessi alle prove orali. Al termine degli esami orali, sostenuti effettivamente da 174 candidati solo 108 hanno ottenuto il punteggio minimo per l’idoneità, ed i primi 36 sono stati dichiarati vincitori del concorso. Tre candidati vincitori hanno rinunciato e quindi si è proceduto a scorrere la graduatoria, assumendo fino al soggetto posizionato al n. 39.

Aumentato il personale amministrativo

Le assunzioni effettuate hanno consentito alla Città Metropolitana di rimpinguare la dotazione organica con nuovo personale amministrativo particolarmente qualificato – tutti i nuovi assunti sono muniti di laurea, gran parte sono in possesso dell’abilitazione alla professione di avvocato e molti hanno conseguito anche titoli di specializzazione post universitari – in vista di un necessario ricambio generazionale del personale.

Il nuovo personale è stato assegnato tenendo conto della precedente consistenza della dotazione di ciascuna Direzione di istruttori amministrativo contabili, secondo il prospetto qui di seguito evidenziato, da cui si evince il personale precedentemente in servizio, quello assegnato, ed il numero di istruttori amministrativo contabili presenti in ogni Direzione dopo le nuove assegnazioni, che complessivamente nell’Ente si raddoppia, passando da 35 a complessivi 71 dipendenti inquadrati nel suddetto profilo.

Personale assunto sale a 565 unità

Alla luce delle nuove assunzioni effettuate all’1 agosto il personale della Città Metropolitana di Palermo sale a quota 565 unità.

La soddisfazione di Lagalla e Vernuccio

Grande soddisfazione ha espresso il sindaco Roberto Lagalla, il quale, incontrando i nuovi assunti presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini, nel dare il benvenuto ed augurare loro un buon lavoro ha sottolineato l’importanza del ricambio generazionale per il buon funzionamento dell’Ente, nell’ottica di un miglioramento dei servizi e di rilancio della Città Metropolitana di Palermo, e l’ottimo lavoro svolto dagli uffici e dalla Commissione per portare a compimento, in tempi rapidissimi, un concorso pubblico di grande complessità, svolto nella massima trasparenza.

Il direttore generale Nicola Vernuccio ha espresso vivo compiacimento per l’ottimo e puntuale lavoro svolto dagli Uffici della Direzione delle Politiche del Personale, che partendo dalla definizione del Programma dei Fabbisogni di personale ha curato la predisposizione del bando e tutti gli adempimenti propedeutici e finali relativi all’assunzione del nuovo personale, dando un apporto determinante al raggiungimento dell’obiettivo nel pieno rispetto dei tempi prefissati.