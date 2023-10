“Se tutto va bene, a giorni, il ministero della salute, se dovesse condividere la nuova programmazione, a Palermo arriveranno fondi per circa 1 miliardo”. Lo ha detto, in mattinata, in prefettura, a Palermo, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani durante la firma del protocollo di legalità per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Polo oncoematologico – Palermo Nord.

Il governatore dell’Isola ha poi continuato: “Abbiamo 340 milioni che sono stati impegnati dal governo per la realizzazione del nuovo policlinico e altrettanti per il Civico. Il progetto l’ho ritrovato all’inizio unito. Con il rettore Midiri e con i vertici del Civico abbiamo condiviso l’opportunità di splittare le due forme di finanziamento per non appesantire la tipologia d’intervento e per andare più velocemente avendo diversa autonomia. Abbiamo riesumato la vicenda del Cemi, il Polo pediatrico che era abbandonato, era in macerie, abbiamo fatto aggiornare i progetti che sono stati consegnati, ora siamo in fase di rilascio delle autorizzazioni e abbiamo impegnato 160 milioni per completarlo e questo è nella nostra richiesta al ministero della salute”.

“Nuovo accordo Stato-Regione apre stagione di concorsi”

“Il via libera al nuovo accordo Stato-Regione, firmato ieri, consentirà di bandire in tre anni concorsi per 700 unità. Anche un miglioramento dei conti pubblici, ci ha consentito – ha aggiunto – questa convenzione molto importante. Abbiamo lavorato in silenzio, come è nostro costume, per programmare l’arrivo di fondi ex articolo 20, che fa parte di una norma stabile, che individua finanziamenti per ristrutturazioni e realizzazioni di ospedali pubblici. Una legge importante dello Stato, che presuppone una serie di istruttorie con le varie regioni. Quando ci siamo insediati abbiamo attivato la programmazione per i prossimi anni dell’articolo 20 e su questo stiamo lavorando”.

“In arrivo in Sicilia nuovi ispettori del lavoro”

“Mi ha chiamato personalmente il ministro del lavoro, Marina Calderone, per annunciarmi che in Sicilia arriveranno nuovi ispettori del lavoro, aumenterà il numero e la loro presenza”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, in mattinata, in prefettura a Palermo, nel corso della firma del protocollo di legalità per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Palermo Nord-Polo oncoematologico.

“Su manager sanità giunta esaminerà i 49 curricula”

Schifani prosegue: “Sulle nomine dei dirigenti della sanità, leggo tutti i giorni dei teatrini che non esistono, preferisco lavorare. Non sono abituato a questo tipo di stampa per la verità. Vengo da un altro sistema. La giunta farà il proprio dovere, lavorerà ed esaminerà attentamente i curricula di tutti i 49 dirigenti che sono stati condivisi dalla commissione che ha lavorato con grande rigore e che è composta e presieduta da persone di grandissimo rilievo, esperienza e garanzia di terzietà”.

“Attendiamo da Roma risposta sui termovalorizzatori”

“Siamo fortemente concentrati anche alla realizzazione di opere storiche come i termovalorizzatori. Attendiamo da Roma, e spero a breve, una risposta sui termovalorizzatori. C’è chi li vuole e c’è chi non li vuole. Ci siamo resi conto che soltanto con questa grande riforma si può risolvere trovare il problema rifiuti. E mi rifiuto di dire emergenza rifiuti, perché la Sicilia non deve essere in emergenza, deve cercare di sollevarsi da sé, con le proprie risorse”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in mattinata, in prefettura.